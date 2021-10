Fiscul Braşovului, mult peste media naţională. Încasările depăşesc deja prognoza pentru 2021

Direcţia Fiscală Braşov a depăşit planul de încasări din acest an. Contribuabilii beneficiază de o bonificaţie dacă plătesc taxele şi impozitele locale în primele trei luni ale anului, astfel că mare parte dintre cetăţeni preferă să plătească aceste dări până la 31 martie. Aşa se face că acum, la jumătatea lunii octombrie, se înregistrează deja o depăşire a încasărilor prognozate la începutul acestui an.

„Stăm foarte bine la încasări. Am avut prevăzut un buget de 242 de milioane de lei, iar în acest moment avem încasate 260 de milioane de lei”, a dezvăluit şeful Direcţiei Fiscale Braşov, Marian Voinescu.

Chiar dacă datoriile fiscale locale pentru acest an au fost stinse de cei mai mulţi concitadini, mai există o foarte mică parte care nu a apucat să achite aceste sume.

„Cei care n-au plătit trebuie să ştie că li se calculează majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună. Şi, sigur că or să primească şi somaţie acasă şi, apoi, se trece şi la măsuri de executare silită, la poprire sau altele”, a mai precizat Marian Voinescu.

Marţi, 12 octombrie, în jurul prânzului, la ghişeele la care se achită taxe şi impozite nu era nimeni. Braşovenii care se aflau la sediul Direcţiei Fiscale erau veniţi cu toţii din alte motive.

„Plătesc taxele şi impozitele înainte să se pună penalizări. Acum am venit pentru altceva aici”, spune un tânăr. „Şi eu sunt venită pentru altceva. Am venit pentru un contract. Taxele şi impozitele le plătesc la început de an”, arată o femeie. „N-am treabă cu impozitele. Am venit pentru altele. Impozitele le plătesc până la 31 martie ca să am reducere”, spune un pensionar.

Sfârşitul de an este, de fiecare dată, o perioadă mai relaxată la sediul Direcţiei Fiscale. Odată cu trecerea în noul an, însă, localnicii vor reveni aici şi, aşa cum se întâmplă de obicei, în primele zile din ianuarie vor fi din nou cozi.

