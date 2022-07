Dublu motiv de bucurie la Criţ: chiar de Sărbătoarea Coroanei, o săsoaică a împlinit 100 de ani. Cine a vizitat-o de ziua ei

Satul braşovean Criţ a avut o dublă sărbătoare: în fiecare an, în mijlocul verii are loc KroneFest, Sărbătoarea Coroanei. În acest an, cea mai vârstnică dintre săsoaicele din sat a împlinit 100 de ani chiar de sărbătoarea care anunţă şi începerea sezonului recoltatului.

Sărbătoarea datează de secole, iar anul acesta, aşa cum cere tradiţia, saşii s-au îmbrăcat frumos, au gătit tot felul de bunătăţi şi au dansat pe muzica interpretată de fanfara din sat. Anul acesta au fost prezenţi şi cei cinci nepoţi, unsprezece strănepoţi şi fiica Sofiei Folberth, cea mai vârstnică dintre săsoaicele din zona Sighişoarei.

Tradiţia spune că, în această zi, băieţii şi fetele satului culeg cele mai frumoase flori de pe câmp şi împletesc o coroană pe care o înalţă pe platoul de lângă biserică. După ce se încheie slujba religioasă, fanfara dă tonul la muzică, iar tinerii pornesc dansul în jurul coroanei.

Ca mai toate satele săseşti, Criţul tindea să devină o localitate pustie după exodul saşilor de la finalul anilor 80 şi începutul ultimului deceniu al secolului trecut. Acum, mulţi dintre saşii care au copilărit aici sau chiar dintre copiii lor s-au întors, şi-au renovat casele şi se simt foarte bine în pitorescul sat de la limita judeţelor Braşov şi Mureş.

Vă recomandăm să mai citiţi: