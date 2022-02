Câini morţi de foame şi de sete într-un adăpost din Prejmer. Ce pedeapsă a primit fondatorul refugiului

O faptă de o cruzime rară a dus la condamnarea unui bărbat la un an şi patru luni de închisoare, în prima instanţă.





Bogdan Vasile Cepoiu a deschis un adăpost pentru câini în localitatea braşoveană Prejmer, însă nu a avut deloc grijă de patrupede. Mai mult, bărbatul a lăsat să moară de foame şi de sete câinii care au fost aduşi la adăpost.

De fapt, Judecătoria Braşov l-a condamnat la un an de închisoare pentru „uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept”, faptă din perioada octombrie 2018 – 17.01.2019. Braşoveanul mai avea, însă, o condamnare cu amânare la 1 an de închisoare, pentru şofat fără permis, faptă petrecută în 25 mai 2018. Astfel, instanţa a aplicat o pedeapsă de un an de închisoare, la care a adăugat o treime din prima condamnare.

Pe lângă pedeapsa principală, inculpatul este obligat la plata către persoana vătămată Asociaţia „Depind de Noi” a sumei de 7.308 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Decizia Judecătoriei poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare.

Cepoiu administra adăpostul Rainbow Shelter din Prejmer şi ar fi trebuit să îngrijească animalele până le găsea un cămin. Deşi poliţiştii au găsit în depozit hrană suficientă când au ajuns la adăpost, câinii au fost lăsaţi să moaară de foame şi de sete şi numai 18 dintre aceştia au supravieţuit.

