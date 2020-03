Reacţia preşedintelui CJ Brăila la propunerea ca bolnavii cu COVID-19 să fie transferaţi la Brăila: „Voi chiar aţi uitat că vorbim de vieţile oamenilor?”

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Galaţi propusese, pe 22 martie, Direcţiei de Sănătate Publică Brăila, transferul pacienţilor suspecţi sau confirmaţi cu coronavirus din judeţul Galaţi în spitalele din Brăila urmând ca spitalele din Galaţi să preia pacienţii noninfectaţi, precum şi cazurile de obstetrică-ginecologie confirmate cu Covid-19.

Reacţiile nu au întârziat să apară. Mihai Tudose, europarlamentar, a criticat în termeni duri propunerea, ca şi primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir.

”E o aberaţie. Nu putem să transferăm peste 1.500 de pacienţi care sunt internaţi la Brăila să-i ducem la Galaţi. Ce ar însemna din punct de vedere logistic transferul acestor 1500 de oameni la Galaţi? În ce situaţie vor fi aparţinătorii lor care se vor duce cu pachete şi să se intereseze de starea lor de la Brăila la Galaţi? Este o idee foarte proastă. Ar fi încurajat turismul între cele două judeţe, iar acest lucru nu este deloc recomandat în contextul crizei coronavirusului. În plus, unii dintre bolnavi sunt netransportabili. Considerăm că e absolut normal ca fiecare judeţ să-şi trateze pacienţii fără să avem zone infectate şi zone curate”, a declarat Marian Dragomir.

Ulterior, şi preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, Francisk Chiriac, a catalogat drept inumană propunerea DSP Galaţi, susţinând că nu îşi va acordul pentru un transfer de pacienţi între Galaţi şi Brăila.

Adresa DSP Galaţi FOTO Facebook/Francisk Chiriac-pagina personală

”Vă scriu cu sinceritatea cu care v-am scris de fiecare dată. Suntem la răscruce, suntem într-o situaţie destul de gravă iar asta ar trebui să ne facă să fim şi mai responsabili. Eu, că preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, sunt factor de decizie şi pot spune că este de datoria mea să am grijă de voi, cetăţeni ai judeţului Brăila. Sub nicio formă nu voi acceptă ca printr-o hârtie să transform Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila în centrul de tratament pentru pacienţii infectaţi cu Covid-19. Nu voi accepta niciodată ca cei care încă au chef de jocuri politice să-şi amintească de judeţul nostru numai atunci când e mai rău. Sunt de acord să ne sprijinim, să ne ajutăm, să ne unim forţele pentru bunăstarea cetăţenilor judeţelor Brăila şi Galaţi, dar nu sunt de acord să fiu pus în faţă faptului împlinit. Pentru că voi, prefecţii celor două judeţe, nu sunteţi capabili să comunicaţi trebuie să plătească un judeţ întreg? Sub nicio formă! Aţi învăţat de la centru că în miez de noapte să strecuraţi câte o hârtie menită să creeze panică şi indignare printre cetăţenii judeţului Brăila? Haideţi să ne unim forţele într-un mod constructiv, nu distructiv. Haideţi să discutăm şi să găsim soluţii pentru OAMENI. Voi chiar aţi uitat că vorbim de vieţile oamenilor? Voi chiar nu sunteţi conştienţi că în momentul asta nu mai e vorba despre politică ci despre viaţă noastră? Nu, stimabililor! Aşa NU! Întâi discutăm, comunicăm, găsim soluţii şi apoi ne trimitem adrese! Cum e posibil ca o adresa de genul asta să apară în spaţiul public? Cum e posibil să fiţi atât de inumani şi să decideţi înainte de a discuta faţă în faţă? Ce soluţie e asta? Pentru cine e mai bună soluţia asta? Dragi cetăţeni ai judeţului Brăila, vă rog să faceţi de aşa natură încât să nu vă panicaţi. Adresa celor de la DSP Galaţi este egală cu 0 fără o discuţie cu mine în prealabil. Însă vă asigur că voi face tot ceea ce îmi stă în putinţă încât să nu aibă nimeni de suferit iar dacă Doamne fereşte mai apar cazuri în judeţul Brăila, pacienţii să fie trataţi cu maxim profesionalism. Seară liniştită şi #statiacasa!”, a scris preşedintele CJ Brăila pe Facebook.