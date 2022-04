Cum a fost jucat pe degete, de către o elevă, un român însurat. A ajuns să fie şantajat de aceasta

Judecătoria Brăila a condamnat o fată de 18 ani, din Republica Moldova, elevă la un liceu din oraş, la un an şi şase luni de închisoare cu suspendarea executării pentru şantaj.

Povestea a început pe 2.09.2020, când un bărbat din Brăila a cunoscut-o pe adolescentă prin intermediul unei reţele de socializare. Planul brăileanului, care este căsătorit, a fost să profite de naivitatea şi lipsa de experienţă de viaţă a fetei ca să o convingă să îi devină amantă în schimbul unor beneficii materiale.

Cei doi s-au şi întâlnit două zile mai târziu la un hotel din Brăila şi au discutat despre posibilitatea de-a întreţine relaţii sexuale periodic. În seara aceleaşi zile, adolescenta i-a transmis brăileanului că a aflat că este căsătorit şi ştie inclusiv cine este soţia lui.

Într-un schimb de mesaje pe telefoanele mobile, bărbatul o întreabă "Dar cum vrei să facem?", iar fata îi răspunde "dacă zic eu, sigur nu vei accepta", după care, în mod explicit, îi spune "îmi dai o sumă de bani şi nu-i zic nimic". Îi precizează apoi şi suma (1.200 euro) şi adaugă că mai vrea şi un Iphone 7 Plus, avertizându-l: "ai grijă dacă marţi nu ne vedem să-mi dai astea, merg direct la…”

Bărbatul a realizat atunci că a fost păcălit ca un adolescent. A acceptat pretenţiile elevei de liceu, dar a anunţat şi Poliţia. S-a întâlnit cu eleva şi i-a dat 500 de euro, promiţându-i că va primi restul în cursul aceleiaşi zile. Imediat după aceea, fata a fost reţinută de poliţişti. Ulterior, a recunoscut ce făcuse în faţa anchetatorilor şi a judecătorilor.

”Instanţa va reţine în favoarea inculpatei faptul că se află la primul impact cu legea penală, că are o vârstă fragedă, când rezistenţa la unele tentaţii este destul de scăzută, că are nu are o experienţă de viaţă bogată, că este elevă la un liceu din Brăila. Instanţa are convingerea că experienţa dobândită cu ocazia desfăşurării prezentului proces penal o va determina să privescă cu mai multă maturitate anumite aspecte ale vieţii sociale”, este concluzia judecătorilor.

Au decis astfel să o condamne pe adolescentă la o pedeapsă minimă cu închisoarea, cu suspendarea executării pedepsei, şi au obligat-o să presteze 70 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii.

