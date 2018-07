Românul de 12 ani considerat un adevărat fenomen al chitarei clasice: „Îţi schimbă percepţia asupra lumii“

Andrei Piţu, un botoşănean de numai 12 ani, este deja un adevărat fenomen în lumea chitarei clasice. Deşi s-a apucat serios de acest instrument cu numai un an şi jumătate în urmă, Andrei a reuşit să uimească prin performanţele sale atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Tânărul este elev al Liceului de Artă din Botoşani şi provine dintr-o familie de intelectuali, la rândul lor cu preocupări artistice.

Premii la importante concursuri internaţionale

Andrei Piţu impresionează de la prima întâlnire. Cu păr lung, prins într-o coadă îngrijită, cu o ţinută de artist şi aerul unui profesionist, Andrei vorbeşte rar, grav şi cât trebuie. Are de asemenea ritualurile unui artist deja consacrat. Îşi pregăteşte meticulos chitara, accesoriile şi o acordează cu mare grijă înaintea fiecărei interpretări. Tânărul botoşănean a impresionat juriile din România şi din toată Europa mai ales prin calitatea interpretării.

Sprijinit de familie, Andrei Piţu a concurat deja la numeroase concursuri de chitară clasică din Europa. Andrei a obţinut locul I la un concurs organizat la Pancevo, în Serbia, anul trecut, fiind unul dintre cele mai importante festivaluri destinate chitarei clasice în Europa. Totodată Andrei a obţinut premii şi la concursurile de top din Volos, Grecia sau Bale Valle din Croaţia. ”În topul reuşitelor mele se situează premiul I obţinut la Pancevo, apoi la Volos, în Grecia, am luat locul al II-lea, iar la Bale Valle, în Croaţia, tot locul I”, spune Andrei Piţu.

Cel mai recent premiu obţinut a fost cel de la BaleValle, după ce a concurat cu muzicieni foarte talentaţi din Italia, Turcia, Croaţia, România, Muntenegru şi Serbia. Concursul a avut loc în perioada 2-8 iulie. La nivel naţional, Andrei Piţu a câştigat prestigiosul premiu „Lira de Aur”, în luna iunie. În luna august, Andrei Piţu va participa la Transilvania Guitar Fest 2018, organizat la Cluj.

Face chitară de performanţă de numai un an şi jumătate

Andrei Piţu a obţinut toate aceste performanţe după numai un an şi jumătate de studiu intens. Iniţial a ales să facă muzică inspirat de fratele său mai mic, un pianist talentat. ”Fratele meu s-a apucat de pian în clasa zero. Eu eram în clasa a treia şi mi-am adus aminte că parcă mă apucasem şi eu de chitară când eram mic, dar renunţasem. Aşa că, impulsionat de fratele meu, am zis să reiau chitara. Eu fac chitară de trei-patru ani, dar chitară de performanţă practic de un an, un an şi jumătate”, spune Andrei Piţu. Totodată, Andrei spune că studiul chitarei clasice este greu, dar i-a schimbat felul de a vedea lumea.

”Îţi schimbă percepţia asupra lumii. Cel puţin lumea muzicii o văd altfel. Studiul chitarei clasice îmi ocupă mare parte din timpul liber, dar mă bucur că fac acest lucru. Este greu, dar frumos. Un bun chitarist trebuie să ştie să interpreteze, să conducă melodia, să atragă publicul fără să cânte lucruri foarte cunoscute”, spune Andrei. Tânărul studiază chitara la Liceul de Arte din Botoşani cu profesorii locali, dar şi cu un profesor din Cluj, lecţiile cu acesta din urmă fiind posibile cu ajutorul internetului. Andrei studiază în medie 2-3 ore pe zi, chiar înainte de a-şi face temele, iar în perioada concursurilor exersează şi câte 5-6 ore pe zi. Înaintea chitarei clasice, Andrei a fost pasionat de radio-amatorism. „Vorbeam cu oameni din toată lumea, în engleză, în română, în codul Morse şi tot felul de limbaje”, spune Andrei.

”Instrumentul face jumătate din treabă”

Performanţa înseamnă sacrificii. Iar familia lui Andrei face atât sacrificii materiale, însemnâd drumuri la competiţii sau festivaluri în Europa, plus instrumente deosebit de scumpe, dar şi personale, în special cele ce ţin de timpul liber. Chitara la care cântă Andrei este făcută special pentru el, nu este un obiect de serie. ”Chitara mă ajută foarte mult, este o chitară de lutier. Este un instrument la care ţin foarte mult, o chitară puternică, cu un sunet clar, frumos. Nu este o chitară de serie şi este creaţia unui lutier sârb. Instrumentul face jumătate din treaba pe care tu trebuie să o faci”, spune Andrei Piţu.

Un program strict, necesar performanţei

Aşa cum am amintit, pentru performanţă timpul trebuie organizat foarte bine. Iar mama lui Andrei, Ana Manon Piţu, scriitoare, este cea care este nevoită să facă un program bine pus la punct. ”Orice activitate de performanţă implică mai multe resurse. Iar principala resursă este timpul. Şi mă refer atât la timpul părintelui, cât şi la cel al copilului. Mai ales că în special pe studiul chitarei Andrei are nevoie de 2-3 ore pentru studiu pe exerciţii tehnice.

Totodată are nevoie de timp personal, de odihnă, dar şi pentru şcoală. Trebuie un program bine pus la punct. Efortul lui este să încadreze într-un orar iar efortul meu este să-i fac acest orar cât mai coerent şi mai eficient”, spune Ana Manon Piţu.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele ştiri: