Primăria de la ţară unde angajaţii primesc sarcini pe Facebook. „Ne putem sfătui rapid. Până acum a mers de minune“

Comuna Vârful Câmpului se află la limita cu ţinuturile Bucovinei şi la aproximativ 25 de kilometri de municipiul Botoşani. Comuna este renumită mai ales pentru vechime atestării, dar şi pentru bogăţia de obiceiuri foarte vechi păstrate. Totodată în ultimii ani a ajuns destul de cunoscută şi datorită faptului că administraţia locală este aproape în totalitate dominată de femei. Mai nou, edilul localităţii, Maria Huţu, spune că a găsit o metodă rapidă de a transmite toate sarcinile angajaţilor, în puncte cheie.

Mai precis, toate activităţile sunt transmise în fiecare dimineaţă sau pe parcursul zilei, pe un grup special făcut pe Facebook, la care au acces doar angajaţii Primăriei. Primăriţa spune că în felul acesta informaţiile ajung rapid, nu uită nimeni ce are de făcut fiindcă poate să revadă mesajele şi totodată poate să ataşeze şi imagini sau clipuri video pentru lămurirea unor situaţii concrete. ”Oricum aproape toată lumea foloseşte aceste reţele sociale, inclusiv în mediul rural, aşa că putem să le folosim cu rost şi să ne şi eficientizăm munca”, spune edilul.

Mesaj pe facebook la prima oră

Aproape în fiecare dimineaţă, în ultimele 12 luni, angajaţii din Primăria Vârful Câmpului, mai ales cei care coordonează diferite servicii sau departamente, se trezesc şi verifică grupul de Facebook special creat pentru aceştia. Aici găsesc de obicei un mesaj cu priorităţile pe aceea zi. Inclusiv cei care coordonează munca în folosul comunităţii sau gospodăria comunală află unde trebuie să meargă să intervină.

”Am creat acest grup tocmai pentru a fi mai eficienţi. Nu mai sun pe fiecare în parte, nu se pierde timpul. Folosim şi telefonul, evident, dar atunci când este nevoie. Pe de altă parte poate nu uită nimeni ce are de făcut, poate reciti ceea ce am scris. Tot acolo ne putem sfătui mai rapid şi toţi în acelaşi timp. Dacă are cineva o idee, o vede toată lumea, pot răspunde pe loc cei care pot ajuta şi aşa mai departe. Până acum a mers de minune”, spune edilul din Vârful Câmpului.