Maternitatea sărăciei din judeţul campion la naşteri premature. Cine-i de vină pentru situaţia disperată

Conform statisticilor oficiale în jur de 10% dintre copiii născuţi anual la Botoşani sunt prematuri, iar judeţul este pe un nedorit loc unu în România din acest punct de vedere. Mai mult, 40% dintre aceştia au sub un kilogram şi jumătate şi necesită zile în şir de terapie intensivă, inclusiv ventilaţie mecanică şi tratament specific. Deşi poate părea absurd, din punct de vedere legal, bebeluşii nu pot fi ajutaţi să supravieţuiască la Botoşani.

Practic, neonatologii botoşăneni nu au voie să-i îngrijească mai mult de trei zile din cauza gradului scăzut în care este încadrată, de Ministerul Sănătăţii, Maternitatea Botoşani. În aceste condiţii, fără finanţare şi fără cadru legal, medicii luptă cum pot pentru viaţa copiilor. Sunt în contact permanent cu la alte maternităţi din ţară, rugându-se pentru eliberarea unui incubator pentru prematurii de la Botoşani care au nevoie urgentă de Terapie Intensivă.

Paradoxul din judeţul prematurilor

Carmen Zaboloteanu, şefa Secţiei de Neonatologie de la Botoşani, se confruntă zilnic cu aceste fenomen. Luptă pentru a-i ţine în viaţă pe acei bebeluşi prematuri care se nasc sub 1,5 kilograme. Unii au chiar şi sub un kilogram. Din punct de vedere legal, medicul botoşănean nu are voie să-i ţină la Maternitatea Botoşani şi trebuie să-i transfer în altă parte.

Secţia de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Judeţean „Mavromati” are doar nivelul 2. Pentru a îngriji copiii prematuri sub 1,5 kilograme sau orice bebeluş care are nevoie de ventilaţie mecanică secţia trebuie să aibă minim nivelul trei. Iar cea mai apropiată Maternitate care poate primi aceşti copii este cea de la Suceava. Adică peste 45 de kilometri de drum, pe care un copil instabil, care de cele mai multe ori nu poate respira singur, trebuie să-l parcurgă într-o ambulanţă.

„La noi 1 din 10 copii se naşte prematur. Sunt copii care au nevoie de Terapie Intensivă. Cu toate acestea nu avem voie, conform legii să îngrijim copiii sub 1,5 kilograme. Noi suntem Maternitate de nivel 2 şi atunci orice copil sub greutatea menţionată sau orice copil are nevoie de terapie intensivă mai mult de trei zile, cu ventilaţie mecanică, automat, din punct de vedere legal, nu are ce căuta aici. Trebuie transferat la o Maternitate de nivel 3”, spune Carmen Zaboloteanu.

Practic, maternitatea care se confruntă cu o mulţime de cazuri de naştere prematură, nu este lăsată să-i trateze şi să-i salveze. Din cauza acestui cadru legal, nici măcar nu este bugetat tratamentul prematurilor mai mult de trei zile.

„Ce facem cum aceşti copii?”

Situaţia este complicată şi de faptul că mai toate secţiile de terapie intensivă de la maternităţile din judeţele învecinate sunt aglomerate. Iar pandemia încurcat şi mai multe lucrurile. De câteva luni, secţia de neonatologie de la Suceava nu mai primeşte prematuri. Cea de la Iaşi la fel.

Carmen Zaboloteanu şefa Secţiei de Neonatologie FOTO Cosmin Zamfirache

„Problema principală este că secţiile de neonatologie sunt supraaglomerate de ani de zile, nu de azi, de ieri. Pandemia SARS-CoV-2 a impus să facem circuite separate. Adică a trebuit să fie înfiinţată încă o secţie, identică cu cea de până acum, pentru copiii din mame pozitive şi care trebuie izolaţi. Aşa că cei de la Suceava sunt supraaglomeraţi. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Iaşi, dar şi pentru majoritatea secţiilor de terapie intensivă. Oriunde am suna ne spun că nu au ventilator şi incubator liber”, precizează medicul.

Medicii trec des prin aceste situaţii disperate. Au copii prematuri pe care nu au voie să-i ţină şi nici fonduri să-i trateze. În tot acest timp micuţii luptă pentru viaţa lor. Medicii sună efectiv la toate maternităţile rugându-se pentru un loc liber. Când nu se poate şi sunt amânaţi, iar copilul riscă să moară, fac tot ce pot pentru a-i salva viaţa. „Ce facem cu aceşti copii? Este o întrebare care mă frământă. Noi nu avem voie să-i ţinem, nu avem finanţarea necesară să-i îngrijim. Şi noi atunci ce facem? Sunăm la toate Maternităţile şi ne spun să mai aşteptăm, „reveniţi mâine, reveniţi mâine”. Şi în timpul acesta copiii suferă”, mărturiseşte Carmen Zaboloteanu.

„Putem ajunge să facem greşeli”

Medicii de la Maternitatea Botoşani dar şi o serie de ONG-uri, au făcut repetate memorii la adresa autorităţilor pentru a rezolva această situaţie. Au fost făcute reabilitări, modernizări şi achiziţii de echipamente. Singura problemă rămâne personalul medical. Sunt prea puţini neonatologi pentru a reuşi să obţină nivelul 3 pentru Maternitatea. Birocraţia, în general, îngreunează angajările. Şi în orice caz specialişti bun se găsesc greu.

„Anul trecut am făcut un demers la comisia de experţi de la Ministerul Sănătăţii tocmai pentru a găsi soluţii să creştem gradul Maternităţii. A trebuit să facem o fişă de autoevaluare şi totul s-a blocat fiindcă personalul de la neonatologie este foarte puţin. Noi suntem trei medici iar necesarul este de 7-8. Asigurăm asistenţă medicală 24 din 24 de ore. Asta înseamnă că 10-11 zile pe lună noi intrăm dimineaţa şi ieşim a doua zi la amiază. Este un efort supraomenesc. În momentul de faţă am luat legătura cu centrele universitar. Să îngrijeşti cinci etaje sub responsabilitate totală este foarte obositor. Putem ajunge să facem greşeli tocmai din cauza stresului şi a oboselii”, conchide medicul.

Sărăcia, principala cauză a problemelor