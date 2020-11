Ideea care ar putea salva producătorii locali în pandemie. Pieţele mobile şi caravana de rulote din cartiere

De luni, toate halelele şi spaţiile de comercializare interioare ale pieţelor agro-alimentare au fost închise prin decizie a Guvernului ca măsură de reducere a infecţiei cu virusul SARS-COV 2.

Cei mai afectaţi sunt producătorii de carne, lactate şi preparate din carne. În acest context, Ionică Nechifor, Directorul Staţiunii de Cercetare a Ovinelor şi Caprinelor Popouţi, din judeţul Botoşani, susţine că a venit cu o idee salvatoare.

Practic, acesta va organiza, cu sprijinul autorităţilor din municipiul Botoşani, pieţe mobile. În acest scop, achiziţionează cinci rulote pentru a constitui o caravană a producătorilor care vând carne şi lactate, dar la care se pot ralia şi legumicultorii sau apicultorii.

„Absolut tot ce produce un mic fermier”

Propriu-zis piaţa mobilă imaginată de Ionică Nechifor, directorul de la Staţiunea de Cercetare a Ovinelor şi Caprinelor se traduce printr-o caravană de rulote dotate cu vitrine şi depozite frigorifice respectând toate normele sanitare şi epidemiologice în vigoare, destinate vânzării produselor obţinute de ţărani din activităţile agricole.

”Sunt rulote cu vitrine frigorifice pentru expunerea mărfii producătorilor, plus tot ceea ce înseamnă instalaţii de igienă şi păstrare în bune condiţii a produselor perisabile. Aici se poate comercializa absolut tot ceea ce produce un mic fermier în judeţul Botoşani. Plecând de la acele produse tradiţionale din carne, fie de oaie, fie de vită, fie de pasăre şi până la produse lactate, legume sau produse apicole. ”, precizează Ionică Nechifor.

În momentul de faţă, directorul Staţiunii de Cercetare a găsit şi o firmă producătoare pentru aceste rulote şi va comanda, cel mai probabil, iniţial, cinci bucăţi. ”Am găsit până la urmă un producător în Suceva care pot realiza rulotele. Până la începerea unei noi producţii în sectorul ovin şi vorbim de luna martie, fermierii să aibă posibilitatea să-şi vândă produsele lor.”,adaugă directorul Staţiunii de Cercetare. O rulotă cu dotările necesare poate ajunge la 5000 de euro.

Caravana producătorilor prin cartiere

Propriu-zis, caravana cu rulote va da naştere unor pieţe mobile, amplasate conform unui grafic stabilit în diferite cartiere ale municipiului Botoşani. Practic, producătorii vor ”migra” dintr-o zonă oferindu-şi marfa botoşănenilor. În zilele de sâmbătă şi duminică, piaţa mobilă va fi amplasată în zonele cele mai tranzitate.

„Mai rămâne ca Primăria Botoşani să ne pună la dispoziţie, într-o primă fază, gratis, locul unde să plasăm aceste rulote. Vom merge prin cartiere, unde producătorii să-şi poată prezenta şi desface produsele iar cetăţenii să poată avea acces la produse autohtone, naturale, de calitate. Şi aici vorbim de carne, lactate, preparate din carne, legume, produse apicole. Sâmbăta şi duminică piaţa mobilă ar putea fi amplasate în zonele mai tranzitate pentru a fi şi mai vizibile acele rulote ale producătorilor”, adaugă Nechifor. Pe deasupra, directorul Staţiunii de Cercetare spune că dacă caravana va da roade la Botoşani atunci ar putea fi trimisă şi către alte judeţe.

„Doar voinţă ne trebuie”

Ideea unei pieţe mobile i-a venit lui Ionică Nechifor după ce a văzut modele asemănătoare în Occident. Prima dată a încercat să o transforme în realitate în anul 2013. Atunci însă instituţia era subfinanţată iar sprijinul de la Consiliul Judeţean nu a mai venit.

„La vremea respectivă discutam de a promova producătorul botoşănean. Sigur, nu s-a concretizat pentru că chestiunea de atunci rămăsese la latitudinea Consiliului Judeţean. Financiar nu ne puteam permite. La aceea vreme speram că se va implica Consiliul Judeţean dar din păcate nu a fost aşa. ”, spune Ionică Nechifor. Ideea a renăscut odată cu pandemia. Pentru a ajuta producătorii mai ales în contextul inchiderii halelor, piaţa mobilă, cu rulote, ar fi o soluţie care ar putea salva pe ţăranii-fermieri.

„Tocmai să ne promovăm produsele noastre din Botoşani. Am revenit cu această soluţie încă din primăvara acestui an când am văzut ce se întâmplă cu pandemia. ”, spune directorul Staţiunii de Cercetare.

Acesta crede că dacă toate primăriile de comună s-ar implica în acest proiect soarta producătorilor autohtoni ar fi alta iar micii fermieri salvaţi de la faliment.

„Gândiţi-vă ce ar însemna să avem 78 de rulote, că avem 78 de comune, să le plasăm oriunde în judeţul Botoşani şi nu numai pentru a ne valorifica produsele. Este o bună oportunitate de a promova produsele din comunele respective, de a ridica economic populaţia, de a populariza şi dezvolta agricultura şi creşterea animalelor, o ramură foarte puternică la Botoşani. Doar voinţă ne trebuie, că în rest se poate rezolva. ”, conchide Ionică Nechifor.

