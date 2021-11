Cum s-a ajuns la un pas de dezastru ecologic din cauza unui depozit de gunoi exploatat greşit

În anul 2016, în comuna Stăuceni, se deschidea primul depozit ecologic pentru depozitarea deşeurilor din istoria judeţului Botoşani, dotat cu aparatură modernă şi o infrastructură capabilă să adune gunoiul din toate oraşele şi satele judeţului. A costat 11 milioane de euro, bani pe care proprietarul depozitului, Consiliul Judeţean Botoşani, i-a obţinut prin intermediul unui proiect-mamut, cu finanţare europeană. După deschiderea oficială a depozitului, prin intermediul unei licitaţii, depozitul a fost dat spre administrare unei societăţi de salubrizare din Suceava.

La nici şase ani de la inaugurare, însă, depozitul de la Stăuceni riscă să se prăbuşească din cauza unei alunecări de teren şi să producă un adevărat dezastru ecologic în zonă. Aceasta este, însă, doar ultima şi cea mai gravă problemă din ultimii ani. În 2019, depozitul a luat foc, iar în 2020 apele infestate de la gunoaie s-au infiltrat în râurile din zonă

„Depozitul o ia uşor la vale”

Depozitul de la Stăuceni este format din mai multe module şi celule pentru procesarea şi depozitarea gunoiului. Marea problemă în momentul de faţă este o alunecare de teren care riscă să rupă barajul de la bazinul cu levigat, un lichid care trece prin deşeuri sau care provine de la deşeuri şi care conţine numeroase substanţe nocive pentru mediu. De altfel, alunecările de teren s-ar fi produs din cauza presiuniiimense a cantităţilor prea mari de levigat rezultate din gunoaiele aflate în depozit. În momentul de faţă, în bazin se află peste 10.000 de metri cubi de levigat, faţă de 2-3.000 cât ar trebui în mod normal. Pericolul este iminent, mai ales că ruperea barajului riscă să producă un dezastru ecologic în zonă, cu infestarea surselor de apă.

Autorităţile au intrat în alertă, iar Prefectura judeţului a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. „Problema este în zona bazinului de depozitare a levigatului, unde există o alunecare de teren care se vede cu ochiul liber. Părerea specialiştilor este că din staţia de depozitare levigatul se infiltrează şi pune în pericol acel dig. Dacă nu se intervine cu o stabilizare la acel baraj, este riscul ca levigatul să ajungă în pânza freatică şi vom avea un caz de poluare”, spune prefectul Dan Nechifor.

Situaţia este confirmată şi de către reprezentanţii Consiliului Judeţean. „În luna martie a fost făcută o expertiză prin care s-a demonstrat că este o alunecare de teren la acest dig care pune în pericol depozitul şi o eventuală deversare a levigatului. Depozitul o ia uşor la vale. Apoi o contra-expertiză a confirmat acest lucru”, spune Dorin Birta, vicepreşedintele Consiliului Judeţean. Inclusiv Garda de Mediu a constatat problemele de la depozitul ecologic şi a dat sancţiuni administratorului, care poate rămâne chiar fără autorizaţie dacă nu rezolvă situaţia şi nu îndepărtează pericolul până la sfârşitul anului 2021.

Depozit ecologic european, exploatat româneşte

Autorităţile susţin că s-a ajuns în această situaţie fiindcă depozitul nu a fost exploatat corespunzător. Gunoiul a fost depozitat în partea greşită a depozitului, iar din această cauză s-a acumulat o cantitate prea mare de levigat. „Problema a apărut, spun specialiştii, din cauza exploatării necorespunzătoare. Depozitarea deşeurilor trebuia să înceapă din partea de jos şi nu din partea de sus”, spune Dan Nechifor, prefectul de Botoşani.

Cel mai grav este că problemele mari de la depozitul ecologic sunt cunoscute de cel puţin un an, spun reprezentanţii Gărzii de Mediu. „Aceste riscuri noi le-am semnalat încă de acum un an, când au fost stabilite în sarcina operatorului 13 măsuri, printre care inclusiv cea a unui studiu geo, să vedem dacă nu sunt alunecări de teren. Şi ceea ce am avut noi suspiciune un an de zile s-a confirmat”, adaugă şefa Gărzii de Mediu.

Situaţie periculoasă

Reprezentanţii Consiliului Judeţean spun că au făcut toate demersurile legale pentru stabilizarea digului şi înlăturarea levigatului, ba chiar au alocat 2.5 milioane de euro pentru lucrările de stabilizare a alunecărilor de teren. „După primirea ultimelor măsurători, am decis să iniţiem o hotărâre a Consiliului Judeţean prin care am aprobat planul de investiţii şi implicit suma necesară pentru a putea interveni la Stăuceni”, spune Dorin Birta. Situaţia este cu atât mai complicată cu cât până la golirea bazinului de levigat nu se vor putea face lucrări. Sunt avansate două soluţii, dar deocamdată autorităţile nu au ajuns la un consens.

Vă recomandăm să mai citiţi: