Copiii din comuna fără internet, puşi să facă ore online. „Ca şi cum l-ai pune pe orb să scrie o declaraţie“

Satul Cotu Miculinţi, comuna Coţuşca, judeţul Botoşani, se află în nordul extrem al Moldovei, chiar pe malurile râului Prut. Deşi locuiesc în mijlocul unui paradis ecologic, oamenii spun că se simt rupţi de lume şi abandonaţi de autorităţi.

Decizia ca elevii să facă şcoală on-line înainte şi după votare, pentru dezinfectarea şcolii, a stârnit revolta în rândul părinţilor din Cotu Miculinţi. Localnicii nu au internet şi mulţi dintre aceştia nici dispozitivele necesare pentru susţinerea orelor online.

”În pandemie şi-au bătut joc de noi şi copilul nu a făcut deloc şcoală două luni. Acum iară online. Dacă vin răcelile de toamnă, iar stau acasă. Ce mai învaţă copiii ăştia? Sunt condamnaţi să fie analfabeţi, asta sunt. Numai la alegeri le stă gândul dar nu la noi”, spune o săteancă cu cinci copii, dintre care trei şcolari.

Fără şcoală şi cu căminul cultural transformat în secţie de votare

Elevii din Cotu Miculinţi parcă au fost abandonaţi total de autorităţi. Pur şi simplu învaţă într-un cămin cultural fiindcă şcoala este în reparaţii capitale. Culmea, spun mulţi săteni, lucrările au început după debutul anului şcolar. În timpul pandemiei, copiii din Cotu Miculinţi trebuiau să înveţe on-line. Nu a fost posibil fiindcă semnalul la internet este fie foarte slab, fie inexistent în multe zone. Mai mult decât atât foarte puţin săteni îşi permit laptop-uri, telefoane sau tablete.

Părinţii sunt revoltaţi că autorităţile nu fac nimic pentru a-i ajuta pe copiii să înveţe şi online FOTO C.Z.

”Sunt care nu-şi permit deloc. Adică telefon au toţi. Dar să fie cât de cât bun. Plus că nu este internet.”, mărturiseşte o altă săteancă. Odată cu pregătirea pentru alegerile locale, în căminul cultural a fost amenajată secţia de votare. Elevii se vor putea întoarce abia miercuri la ore. Între timp au fost puşi să facă ore on-line. ”La ei votul este important. Atât. La noi nu se gândeşte nimeni aici în fundul ăsta de lume. Când am auzit că după două săptămâni, iar on-line-ul ăla îmi venea să iau foc. Să fac o prostie cu secţia lor”, mărturiseşte tatăl unui copil de clasa a V-a, care nu are conexiune la internet.

”Ca şi cum l-ai pune pe un orb să scrie o declaraţie. Umilitor domne!”

Orele on-line au pus tot satul pe jar. Oamenii se simt umiliţi de faptul că autorităţile cer copiilor să facă ore online, în condiţiile în care ştiu că nu este internet la Cotu Miculinţi. Şi nici nu au fost luate măsuri.

”Pai este ca şi cum l-ai pune pe un orb să scrie o declaraţie. Umilitor, domne! Măcar dacă tăceau din gură! Să zică ”băi ţineţi copiii acasă şi gata!“, adaugă săteanul.





Karina, este elevă în clasa a VI-a şi spune că a pierdut deja prea multă materie. Mai mult decât atât familia are un singur telefon pe care ar trebuie să înveţe alături de încă trei fraţi şcolari. Şi asta undeva prin grădină, unde prinde semnal mai bun.

”Nu am făcut deloc ore online. Este slab semnalul şi avem numai un telefon. Suntem cinci fraţi, dar doi sunt la grădiniţă”, arată copila. În aceeaşi situaţie este şi Dragoş, un copil de clasa a V-a. „Am calculator dar nu am internet. Nu pot intra”, zice elevul din Cotu Miculinţi.

Părinţii sunt revoltaţi că autorităţile nu-i ajută cu nimic. ”Au promis tablete. Pun pe copii să facă ore on-line, dar nu rezolvă cu internetul. Să facă ceva să aibă internet copiii ăştia. Dacă nu, măcar să-i ducă la şcoala din centru”, afirmă o mamă.

