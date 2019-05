Mesajul emoţionant al unui bărbat care a salvat zeci de oameni din calea apelor: Ne aştepta întreaga familie, bunica, mama, tatăl şi copilul, îmi venea să plâng

Specialiştii au emis, vineri, o alertă cod roşu de inundaţii pe cursul superior al râului Dipşa, judeţul Bistriţa-Năsăud, fiind depăşite cotele de pericol. Populaţia din mai multe comune a fost avertizată prin sistemul RO_Alert. De asemenea, este cod portocaliu de inundaţii pe râurile din bazinul hidrografic Şieu.

Inundaţiile au cauzat numeroase probleme în zonă, iar un astfel de caz s-a înregistrat în localitatea Dumitra, unde mai multe familii s-au trezit izolate de apele revărsate. A fost nevoie de intervenţia angajaţilor Inspectoratului General pentru Urgenţă şi de zeci de ore de muncă pentru a-i salva pe oamenii aflaţi în pericol. Un astfel de caz este relatat pe pagina de Facebook a Inspectoratului General pentru Urgenţă (IGSU), iar eroul este un pompier bistriţean, Andrei Claudiu Mitrofan.

„S-a umflat pârâul şi am mers după ei, au rămas blocaţi în case. Nu am fost singur, i-am avut aproape pe colegii mei, Daniel şi Ioan. Am stat tot timpul în telefon cu stâlpul familiei, am ajuns în localitatea Dumitra şi am mers din casă în casă până i-am găsit… Ne aştepta întreaga familie, bunica, mama, tata şi copilul lor de numai câteva luni. Îmi venea să plâng când am văzut copilul. Şi eu sunt proaspăt tătic şi nu aş vrea ca fetiţa mea să treacă prin aşa ceva. Am încercat să-i consolăm, i-am luat în braţe şi i-am evacuat repede. Din fericire niciunul dintre ei nu a păţit nimic. Au fost multe intervenţii, am acţionat peste tot unde am fost chemaţi”, a spus Mitrofan, potrivit IGSU.

