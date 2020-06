Drama unui părinte care vrea să vină din Spania să-şi îngrope copilul de 5 ani. „Te iubesc, tata! Te aştept acasă!”

Arsente Ioan Slăvoacă este din comuna Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud, dar munceşte în Spania, în zona Valencia. Miercuri a primit vestea că băieţelul lui de 5 ani a avut un accident: a căzut cu bicicleta într-un pârâu. Medicii l-au reuscitat, apoi l-au transportat la spital. În cursul nopţii, cel mic a murit.

„Nu pot să cred că ne-ai părăsit. Noi, părinţii suntem distruşi, bunicii la fel. Din cauza unei biciclete ţi-ai pierdut viaţa, bicicleta ţi-a cumpărat-o să te bucuri, dar văd că bicicleta a adus numai tristeţe. Trebuia să fiu acasă să-mi îmbrăţişez fiul, dar din cauza virusului mi s-au anulat toate zboruril. Acum s-a dus la cer şi nu l-am putut îmbrăţişa”, scrie Arsente pe contul său de Facebok.

Părintele încearcă disperat să ajungă acasă, să-şi îngroape copilul, drama fiind cu atât mai mare cu cât familia Slăvoacă a mai pierdut un copil în vârstă de 3 ani.

„Nu pot să cred că ai părăsit această lume aşa de tânăr. Mi s-au anulat aşa de multe zboruri, numai să nu pot ajunge să te îmbrăţişez. Ultimile cuvinte ce mi le-ai spus: te iubesc tata, te aştept acasă. Ultimul an ce am vrut să îl fac în Spania, am vrut să fiu alături de voi, dar uite nu s-a putut. Am aşteptat să ajung acasă, dar din cauza lui coronavirus nu am ajuns să am grijă de voi. Dumnezeu să te aibă sub paza lui”.

Drama familiei a provocat multe reacţii pe reţelele sociale. Apropiaţii au postat mesaje prin care cei care au posibilitatea pot să-l ajute pe Arsente să ajungă la înmormântarea copilului.

„Haideţi să alinăm pe cât se poate durerea familiei Slăvoacă din Rodna, celor care le-a murit astăzi copilul înecat în Someş. Tatăl, Arsente, lucrează în Spania, în zona Valenciei, şi încearcă disperat să ajungă acasă pentru a-şi îngropa băieţelul de 5 ani ce a căzut cu bicicleta în Someş. Dacă ştiţi vreun mijloc de transport ce vine din Valencia, nu ezitaţi să-l sunaţi pentru a aduce acasă un biet tată ce vine să-şi îngroape copilaşul. Numărul de telefon al lui Arsente Slăvoacă este 617 001 688.

Durerea este cu atât mai mare, cu cât este cel de-al doilea copil care le moare lui Arsente şi Elena Slăvoacă, după ce acum 7 ani li s-a mai prăpădit un odor de aproape 3 anişori. Dumnezeu să-i odihnească în pace şi să mângâie această familie îndurerată”, se arată într-unul dintre mesaje.

Cum s-a produs accidentul

Miercuri, 3 iunie, un echipaj de prim-ajutor SMURD, din cadrul Gărzii de Intervenţie Sângeorz Băi, a intervenit în localitatea Rodna, pentru acordarea primului ajutor medical unui copil scos din apă. „Copilul este inconştient, în aceste momente se aplică protocolul de resuscitare. Înspre locaţie se îndreaptă şi echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD”, a transmis miercuri ISU Bistriţa-Năsăud.

Medicii au preluat copilul care era în stop cardiorespirator, cu hipotermie, şi l-au transportat la UPU SMURD Bistriţa.

IPJ Bistria-Năsăud a comunicat că un băieţel de 5 ani a căzut într-un pârâu, pe raza localităţii Rodna. „În această după-masă, a fost sesizat prin 112 faptul că, în Rodna, în apropierea unui pârău a fost găsit un copil, în stare de inconştienţă.



La faţa locului, poliţiştii au constatat că este vorba despre un băieţel în vârstă de 5 ani, care ar fi căzut cu bicicleta, în zona unui pod, în pârâul Izvor, de pe raza localităţii Rodna. A fost preluat de echipajele medicale ajunse la faţa locului pentru a fi transportat la spital.”

În cursul nopţii de miercuri spre joi, copilul a murit.

