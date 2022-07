Opinia unui specialist despre ordonanţa ce reduce preţul la carburant. „Consiliul Concurenţei ar trebui să se sesizeze“

Lect. univ. dr. Christian Năsulea, specialist în economie, doctor în management, care predă la Universitatea din Bucureşti, la Facultatea de Istorie, a explicat pentru „Adevărul“ ce nu este în regulă la Ordonanţa de Guvern nr. 106/30 iunie 2022, care permite reducerea preţului cu 50 de bani pe litru la carburanţi.

Dincolo de faptul că micii benzinari se plâng că nu pot suporta acea reducere din buzunarul propriu, aşa cum o fac marile companii petroliere, expertul spune că sunt mai multe probleme cu această ordonanţă.

Ordonanţa permite vânzătorilor de carburanţi (dar nu îi obligă) să scadă preţul cu 50 de bani la litru, din care 25 de bani vor fi compensaţi de către stat. Măsura este valabilă trei luni, însă expertul spune că această compensare va fi făcută din bani publici, deci tot din buzunarul românilor.

„Sunt bani pe care-i plătesc toţi oamenii, indiferent că merg cu maşina sau nu. Aici este o repartizare proporţională pe întreaga populaţie. În primul rând, nu e corect să pui nişte oameni care aleg să nu mai meargă cu maşina pentru că li se pare scump, să acopere din costul carburantului pentru oamenii care tot vor să meargă cu maşina”, explică el.

Doar marile companii ar putea câştiga

Dincolo de asta, specialistul în economie spune că marile companii ar putea chiar să aibă de câştigat, în timp ce benzinăriile mici, care nu sunt parte din marile lanţuri de staţii de carburanţi, nu vor face faţă acestei provocări.

„Există câteva companii mari care au marje de profit suficient de mari, în aşa fel încât să-i intereseze, de fapt, să reducă de la ei cei 25 de bani la litru de carburant, astfel încât să poată să acceseze creditul fiscal de 25 de bani la litru. Adică ei, practic, primesc nişte reduceri de impozit pe ceilalţi 25 de bani. Pentru companiile care sunt suficeint de mari, are sens. Pentru că ei, prin cei 25 de bani pe care-i vor primi înapoi şi din scăderea preţului - ca să vândă mai mult - din algoritmul lor intern iese că or să iasă pe plus, de fapt”. Lect. univ. dr. Christian Năsulea

Dar nu acelaşi lucru se întâmplă la firmele mai mici. „În afară de faptul că nu au cum să susţină, problema este că ei or să piardă din vânzări şi asta o să-i afeceze şi mai mult, pentru că le scade cifra de afaceri. Pentru că nu pot să concureze cu lanţurile mari, care vor introduce până la urmă asta”, spune el.

Micii benzinari, între ciocan şi nicovală. Ori vând ilegal sub preţul de achiziţie, ori măresc preţul la pompă, pentru a acoperi reducerea de 50 de bani la litru

Apoi arată că la firmele mici de vânzare a carburanţilor, adaosurile sunt foarte mici. „Noi, din studiile pe care le-am făcut, am găsit că există şi benzinării care au adaos de 7 bani la litru. E adevărat că doar una am găsit, dar oricum, pentru benzinăriile care nu fac parte din lanţuri, care să aibă şi rafinare, în general, marjele sunt foarte, foarte scăzute”, mai explică el.

De menţionat este faptul că lectorul universitar dr. Christian Năsulea a participat la un studiu privind explozia preţurilor din România, alături de cercetători şi profesori economişti de la universităţile din Bucureşti şi Cluj.

Consiliul Concurenţei ar trebui să se sesizeze

Profesorul mai expune două probleme pe care le-a identificat la această ordonanţă. Una se referă la faptul că s-a discutat doar cu reprezentanţii ai unor mari companii, dar nu cu toate.

Cât de aproape e criza economică. Un expert explică ce-i aşteaptă pe români şi cum a scăpat inflaţia de sub control

„Guvernul s-a întâlnit cu reprezentanţi de la marile companii şi le-au spus dinainte cum o să fie făcută schema, în aşa fel încât să-i convingă (...) să introducă schema asta. Ca să-i ajute pe ei, pe politicieni, să arate că au făcut ceva. Însă Consiliul Concurenţei ar trebui să se sesizeze în situaţia asta, pentru că au făcut o înţelegere internă între Guvernul României şi nişte companii private mari, în defavoarea tuturor celorlalte companii. Asta în primul rând este o problemă de integritate, de fair-play, etică. E complet greşit faptul că s-a întâmplat lucrul ăsta. Legile trebuie să fie dat la fel pentru toată lumea”, mai spune el.

Ce mai arată profesorul este faptul că se aşteaptă nişte scăderi ale preţurilor, însă fără a avea vreo legătură cu această reducere la preţul carburanţilor, dar care va fi interpretată, în mod greşit, ca stând la baza acestor ieftiniri.

„Ce o să se întâmple, cel mai probabil, este că preţul carburantului urma să scadă oricum, din cauză că au fost, la nivel macro, în ultimele trei luni nişte reajustări de producţie, care vor începe să-şi producă efectele în următoarele luni. Acum o să vedem, probabil, nişte scăderi din cauză că se aşează piaţa. Şi acum, Guvernul o să-şi asume meritul pentru scăderile acestea”, mai spune specialistul.

Reducerea poate fi făcută doar pe hârtie

Dincolo de asta, o altă problemă este faptul că reducerea de 50 de bani nu are un reper clar, ceea ce va face ca scăderea, în realitate, să fie doar pe hârtie, adică doar în documente.

Analist economic: Recesiunea bate la uşă. În România, preţurile la poarta fabricii au crescut cu 46,5% într-un an

„50 de bani mai puţin faţă de ce? Pentru că preţul carburantului oricum este foarte fluctuant. Adică pe parcursul unei zile poate să varieze în sus sau în jos de mai multe ori. Şi atunci, ca să poată să beneficieze de creditul acesta fiscal, companiile care afirmă că participă la schema asta, de fapt, trebuie doar să găsească nişte soluţii contabile, ca să arate că au făcut ceea ce şi-au asumat”, mai explică profesorul.

De asemenea, el mai spune că nimeni nu are control asupra preţului final, în afară de companiile care şi-l stabilesc.

Micii benzinari, scoşi din joc

Micii benzinari, care sunt cei mai loviţi de această ordonanţă, au mai spus pentru „Adevărul“ că nu pot susţine o astfel de reducere, deoarece în multe cazuri ar trebui să vândă sub preţul de achiziţie, ceea ce este ilegal.

„Am auzit că există unii benzinari - staţii – care au închis, pentru că ei nu vrut să se expună. Nu au de unde să dea, pentru că nici ei nu au atâta adaos. Lumea crede că noi stăm cu fundul pe bani, dar nu e aşa. Noi jonglăm cu ordinul banilor şi zecimilor de bani. Noi lucrăm în volume, nu în sume mare. Am auzit de staţii care au închis, preferând să ţină oamenii acasă, decât să se expună unor sancţiuni”, spune un vânzător de carburanţi. „Dacă eu am un adaos în staţie de 21 de bani – 0,21 de lei – de unde dau eu 0,25? Pentru că legea fiscală din România spune că eu nu am voie să vând sub preţul de achiziţie”, completează el.

Un alt proprietar de benzinărie, care nu face parte din marile lanţuri de staţii de carburanţi, spune că are de ales: ori vinde sub preţul de aciziţie - ceea ce este ilegal - ori nu aplică reducerea.

„Mă obligă să vând sub preţul de achiziţie - cel puţin cantitatea pe care o mai am de luna trecută - ceva ce este ilegal. Eu am un adaos de 20 de bani. Eu, ca retailer (vânzător către clientul final, n.r.), am 20 de bani. Aveam stoc, ieri (pe 1 iulie, n.r.), de 6.000 de litri, luaţi de luna trecută. Statul mă obigă să vând cu 50 de bani mai ieftin, că-mi dă 25 de bani înapoi. Dar tot rămân cu 5 bani sub preţul de achiziţie. Eu nu înţeleg aşa ceva. Nici nu este legal să vând aşa”, spune el.





Pentru a putea aplica acea reducere, a trebuit să ridice preţul cu cinci bani, însă asta a făcut să aibă cea mai scumpă benzină la staţie. „Vând ban la ban, dar tot mă înjură toată lumea că am cel mai mare preţ. Dar cetăţeanul nu ştie din ce cauză. Noi, retailerii, de patru luni de când a început nebunia, sincer, nu am câştigat un leu. Benzinarii, mă refer. Nu ştiu companiile mari, dar pe noi ne-a omorât”, mai spune braşoveanul.

