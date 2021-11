O bătrână din Maramureş, surprinsă de un poliţist în timp ce căra un buştean, pe ploaie. Gestul făcut de acesta VIDEO

„Spre sfârşitul vieţii şi al toamnei, o bunică încearcă să supravieţuiască pregătindu-se de iarna grea ce se anunţă. Aflat în timpul liber, agentul de poliţie de frontieră Alin Popan, membru al Sindicatului #DECUS, întâmplător a "identificat-o" şi a ajutat-o să transporte creanga până la căsuţă” au scris membrii Sindicatului DECUS, pe pagina de Facebook.

„Un gest lăudabil, ca de la om la om”, adaugă sindicaliştii care lansează şi un apel către oamenii care o pot ajuta pe bătrână să nu ezite să o facă.

„Frigul deja a venit pe plaiurile maramureşene, motiv pentru care facem o solicitare publică: cine o poate ajuta, cu un braţ de lemne, cu alimente, sau haine călduroase, bunicuţa locuieşte în com. Petrova, la intrare dinspre Hera, pe partea stângă”, transmit sindicaliştii, felicitându-şi totodată colegul pentru gestul făcut.

Din imaginile postate de Sindicat se vede cum poliţistul se opreşte în dreptul bărtrânei atunci când o observă pe geam cum se chinuia să care un buştean. Întrebată de acesta dacă mai are şi alte lemne pentru iarnă, senioara povesteşte că nu are suficiente şi că nici nu are cine o ajuta cu tăiatul lor.

Poliţistul prinde apoi căruciorul în spatele maşinii şi o invită pe sărmana femeie în autoturism, unde îi promite că o va ajuta cu câteva lemne pentru iarnă.