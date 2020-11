Modul unic prin care două tinere promovează Maramureşul. Conexiunea dintre modă şi picturi tradiţionale

Gemenele Daciana şi Suzana Vlad nu sunt necunoscute publicului larg. Îndrăgite în Maramureş şi nu numai, tinerele i-au cucerit pe oameni cu vocile lor. Acum, pe lângă melodiile lor, fetele au ajuns la inima oamenilor cu un nou proiect: linia vestimentară ”Albastru Rural”.

Întregul proiect a pornit în urmă cu un an, de la teza de doctorat a Dacianei. Aceasta cerceta pictura de pe crucile aflate în Cimitirul Vesel de la Săpânţa, şi fără ca măcar să plănuiască, tinerelor le-a venit idea de a duce mai departe poveştile aflate pe cruci, dar şi poveştile aflate în spatele tradiţiilor din România.

Conceptul vestimentar este unic, şi a fost creat sub amprenta tradiţiei dar şi a modernismului. Sunt ţinute moderne care pot fi purtate în orice context, însă nu sunt simple haine. Acestea sunt pictuate manual, iar fiecare haină are în spate şi o poveste: de la Cimitirul Vesel, la porţile maramureşene.

„Noi iubim culoarea albastră, este una din culorile noastre preferate încă din copilărie. Aici în proiectul nostru are legătură şi cu “Albastru de Săpânţa”, dar ne-am inspirat şi din culoarea ochilor noştri care au culoarea albastră. Şi pentru că venim dintr-o zonă rurală, am considerat că aceste cuvinte sunt combinaţia perfectă. Albastru Rural, un nume deja răsunător în ţinutul maramureşean. Fiecare articol vestimentar a avut o pictură sau un detaliu din Cimitirul Vesel. Am mai adăugat şi motive tradiţionale inspirate din cămăşile portului popular al ţă­răncii române, dar şi materialul din cunoscuta sumnă tradiţională. O parte din articole au poveşti de dragoste, altele au picturi care ne reprezintă pe noi gemenele, idei folosite din pozele noastre personale cu temă folclorică”, au mărturisit fetele.

Ţinutele realizate de surori sunt pictate manual. Foto: Albastru Rural

Acum, frumuseţea Cimitirului Vesel dar şi a portului maramureşean se regăsesc în ţinutele create de Daciana şi Suzana. Picturile sunt realizate cu multă migală, manual, întruchipând la perfecţie fiecare detaliu din frumuseţea Maramureşului. Proiect de suflet fiind, acesta a fost construit în jurul prietenilor şi a familiei. ”Avem şi în familie pictori, pe mătuşa din partea tatălui nostru, Ioana Şimon, care este o pictoriţă cu un talent aparte, iar dacă o să mai optăm pentru o colecţie de haine cu picturi, ea o să fie colaboratorul nostru principal”, explică tinerele.

Preţurile ţinutelor variază în funcţie de complexitatea articolului, dar şi a picturii. Până acum fetele au realizat tricouri, jachete, rochii, veste şi cămăşi, toate de culoare albă şi înfrumuseţate prin picturi. Nu este exclus ca pe viitor, Daciana şi Suzana să realizeze şi ţinute masculine întrucât, mărturisesc acestea, cerere există şi în acest sens.

”Considerăm că Maramureşul este un loc potrivit pentru un astfel de proiect. Iar oamenii când văd pozele noastre cu articolele vestimentare, văd şi frumuseţile Maramureşului. Maramureşul pentru noi e sacru şi ne bucurăm de fiecare dată când avem ocazia să filmăm videoclipurile noastre în ţinutul copilăriei, dar şi să facem diferite şedinţe foto. Peste tot pe unde mergem, lumea deja ştie de Albastru Rural. Ne bucurăm că într-un timp aşa scurt am reuşit să facem ca acest nume să aibă rezonanţă şi să fie apreciat. Planul nostru este de a continua acest proiect şi de a aduce idei noi”, au spus acestea.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Cum arată costumele tradiţionale de nuntă din diferite ţări

Accesorii şi piese vestimentare cu motive tradiţionale româneşti. Ultimele tendinţe în moda exuberantă inspirată din folclor