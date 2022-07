Maramureşul, promovat la Washington, prin Romanian Weekend at the Wharf

Maramureşul va fi promovat la Washington, DC. Evenimentul „Romanian Weekend at the Wharf” va avea loc în perioada 9-10 iulie, la Washington, DC.

Manifestările vor avea loc în contextul aniversării celor 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre România şi SUA şi vor oferi participanţilor oportunitatea de a lua contact cu creaţia folclorică, meştuşugurile populare şi gastronomia tradiţională, într-un cadru care îşi propune redarea cât mai fidelă a spiritului autentic românesc.

Artişti, meşteşugari, degustări de bucate tradiţionale

Din Maramureş vor participa, pe lângă Consiliul Judeţean, artişti din cadrul Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”, dar şi îndrăgiţii meşteri populari Daniel Leş şi Petru Codrea. Momentele artistice, reprezentaţiile de meşteşugit, expoziţiile de straie populare şi degustările de bucate tradiţionale şi vin sunt doar câteva dintre surprizele pregătite de către organizatorii „Romanian Weekend at the Wharf”, transmite Consiliul Judeţean (CJ) Maramureş.

Pe scena din capitala Statelor Unite ale Americii vor mai urca şi alţi artişti români, care vor încânta publicul cu un repertoriu variat şi reprezentaţii inedite. Totodată, sub patronajul Ambasadei României în Statele Unite ale Americii, prima zi a evenimentului se va încheia cu o seară maramureşeană.

Consiliul Judeţean Maramureş a răspuns, astel, invitaţiei Ambasadei României în Statele Unite ale Americii şi Institutului Cultural Român de la New York de a se alătura evenimentului „Romanian Weekend at the Wharf”, care va avea loc în perioada 9-10 iulie, la Washington, DC.

