Cele mai bune bancuri cu soacre. Soacra: „Astăzi am fost la coafor“. Ginerele: „Şi? Nu era deschis?“

Vă prezentăm o colecţie de bancuri din cele mai amuzante, având ca subiect soacrele şi relaţiile lor speciale cu ginerii sau nurorile.

Un tânăr stă de vorbă cu un bărbat mai în vârstă.

- Când mă însor, primul lucru pe care vreau să-l fac este să o trimit pe soacră-mea în doi ani de vacanţă, spune tânărul.

- N-ai vrea să te însori cu fiica mea? întrabă bărbatul în vârstă.

Câţiva tipi intră într-o bancă şi o jefuiesc. Unul din ei, înarmat cu un pistol, întreabă un client al băncii:

- M-ai văzut pe mine intrând şi jefuind banca?

- Da, îi raspunde bărbatul speriat.

Spărgătorul îl împuşcă mediat în cap.

- M-ai văzut pe mine intrând şi jefuind banca? întreabă spărgătorul altă persoană.

- Da, răspunde timid aceasta.

Spărgătorul o împuşcă în cap imediat şi pe aceasta.

- M-ai văzut pe mine jefuind banca? întreabă spărgăptorul alt bărbat.

- Eu nu te-am văzut bine, însă uite cum se uită la tine soacră-mea, răspunde acesta.

Într-o zi soacra se hotărăşte să testeze încrederea celor trei gineri, aşa că, se aruncă într-o fântână. Primul ginere o vede şi se duce repede şi o salvează. A doua zi, acesta găseşte în faţa casei o maşină cu un bileţel pe care scria: „cu drag, de la mama soacră”. A doua zi, se aruncă iar soacra în fântână şi cel de-al doilea ginere o vede şi o salvează. Ca drept răsplată găseşte o maşină mai ieftină în faţa casei cu acelaşi bileţel. A treia zi, îl încearcă şi pe al treilea ginere şi se aruncă în fântână. El stă, se gâdeşte: dacă primul a primit o maşină bună, al doilea una mai ieftină, mie ce-o să-i ma dea? O bicicletă probabil. Aşa că o lasă să moară. A doua zi de dimineaţă se trezeste cel de-al treilea ginere cu un Ferrari ultimul model la poarta, pe care era un bileţel: „Cu drag, de la tata socru”.

Soacra vine acasă şi spune:

- Astăzi am fost la coafor.

Ginerele:

- Şi? Nu era deschis?

Ion era pe câmp şi coasea. Gheo vine într-un suflet la el şi strigă de la distanţă:

-Hai, Ioane, acasă, că o murit soacră-ta!

Ion muncea în continuare, ca şi cu nu l-ar fi auzit.

-Hai, maă, acasă, că o murit soacră-ta, strigă Gheo din nou, după ce se mai apropie.

Ion, tot nimic. Ajunge Gheo lângă Ion şi-l întreabă, nedumerit:

-Mă, tu nu azi când te strig? Hai, mă, acasă ca o murit soacră-ta.

La care Ion răspunde calm:

- Gheo, întâi munca şi apoi distracţia!

Socrul mare se întoarce obosit de la câmp, intră în casă şi în capul scărilor îl întalneşte pe ginere.

Fără niciun cuvânt, socrul ridică mâna dreaptă, o îndoaie sub forma literei „S”, roteşte palma din încheietura mâinii şi se uită întrebător la ginere. Fără să scoată un cuvânt, acesta ridică ambele mâini şi face acelaşi gest ca şi socrul lui. Şi acum traducerea gesturilor:

Socru: e acasă vipera?

Ginerele: sunt acasă amândouă.

Gică face poze pe malul lacului. La un moment dat, nevasta îl strigă disperată:

- Gică! Vino repede că se îneaca maică-mea!

- Îmi pare rău, dar mi s-a terminat filmul din aparat!

Soacra, în vizită la noră.

-Mamă soacră, cât stai pe la noi? Întreabă nora.

-Atât cât voi fi bine primită, răspunde soacra.

-Vaaai, nici la o cafea nu stai? Răspunde nora din nou.

Examen la drept:

- Care este pedeapsa pentru bigamie?

- Două soacre...

Cum s-a numit soacra lui Adam?

Adam nu a avut soacră. El trăia în paradis.

Un ardelean merge pe câmp cu soacra lui. Vine o furtună mare, cu trăznete şi fulgere. Cum mergeau ei aşa prin furtună, fulgeră lângă ei într-un pom, la care zice ardeleanul:

– No, ni!

După vreo cinci minute, mai loveşte fulgerul încă o dată, dar mai aproape de ei într-o tufă, la care ardeleanul din nou:

– No, ia!

Mergând ei aşa, trăzneşte din nou, dar de data aceasta o loveşte din plin pe soacra lui, la care ardeleanul zice:

– No, aşe!

