Cum explică poliţiştii intervenţia de la Oneşti. „Negocierea cu un agresor nu are durată“ VIDEO

Poliţiştii explică cum s-a intervenit în cazul tragediei dela Oneşti, unde doi oameni au murit după ce au fost sechestraţi şi apoi ucişi cu cuţitul de un bărbat de 68 de ani.

Acestia au spus că negociatorul s-a documentat în legatură cu agresorul şi de acea pare că inteventia a fost întârziată.

Echipa IGPR verifică modul de intervenţie a poliţiştilor

"Suntem determinaţi să clarificăm toate aspectele. La finalizarea verificărilor vom întocmi un raport, cei vinovaţi de acestă tragedie vor răspunde legal", a declarat directorul adjunct Gh Cristian din IGPR:

Primul apel la 112 a avut loc ora 11,47 de către un bărbat care anunţa că are o problemă din cauza unui litigiu ameninţând că va folosi un cuţit

Primul echipaj a ajuns la 11,52. La ora 11.55 s-a dispuz constituirea unei grupe operative cu 17 poliţişti, între care un negociator şi o echipă de intervenţie. S-a deplasat şi adjunctul şefului Poliţiei Oneşti şi informat procurorul

Adjunctul Poliţiei Oneşti a iniţiat primele discuţii cu bărbatulm pentru că îl cunoştea, căutând soluţii până la sosirea negociatorilor

Ulterior a ajuns şi şeful Poliţiei Oneşti

Negociatorul a ajuns la ora 13.53 şi a preluat negocierile cu bărbatul

Negociatorul a fost chemat de urgenţă, acesta fiind liber.

La 14.01 a fost cerut sprijinul ISU, cu o autoscară. La 14,38 agresorul a reapelat 112 şi a anunţat că are în casă două persoane legate. A cerut să i se restituie actul apartamentului său 300.000 de euro

A spus că dacă aude vreo mişcare pe casa scării va trece la executarea celor doupă persoane

Agresorul a sunat apoi iar la 112

Directorul SIAS:



"Accentul se pune pe negociere şi asalt. Rezultatul negocierii depinde de multe variante şi nu poate fi cuantificată în timp, nu poţi spune că o negociere este lungă sau scurtă. Prima echipă a ajuns la faţa locului la ora 13.53. Conducerea IPJ Bacău a decis că e oportună deplasarea unei echipe SAS"

Deşi era în timpul liber, negociatorul s-a prezentat într-un timp foarte scurt

La 14.02 negociatorul a iniţiat primul contact cu agresorul

Agent şef Ştefănuţ Moraru, negociatorul:

"Am urmărit detensionarea situaţiei. În jurul orei 16.55 s-a produs un declic, chiar dacă situaţia era sub control

Am observat mişcarea agresorului şi a unui ostatic în interior, am auzit ţipete, am avut indicii că acolo avusese loc o agresiune".

"Una dintre victime a încercat să îl atace pe agresor, moment în care acesta şi-a schimbat comportamentul, lovind în stânga şi în dreapta. Forţele de ordine au intervenit imediat ce s-a tras concluzia, din zgomote, că agresorul a trecut la fapte Pe durata negocierii s-a constatat o relaxare, dar din cauza intervenţiei uneia dintre victime, care l-a lovit cu piciorul pe agresor, acesta a devenit violent".

Agresorul are 4 condamnări anterioare. Ultima, din 2010, în Italia, pentru conducere sub influenţa alcoolului

NU ne-a atestat un comportament violent, verificările făcute în cercul lui nu spuneau că va interveni un astfel de declic. La un moment dat fusese adus într-un punct favorabil, acceptase să intre în contact cu noi, să vadă documentele

Nu am avut indicii, am făcut şi verificări la medici, dacă era în evidenţe cu boli. nimic nu ne-a indicat că s-ar putea comporta aşa

