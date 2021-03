Povestea româncei care l-a făcut pe Seinfeld să râdă. Ziua - director de comunicare, seara - stand în Europa, în patru limbi VIDEO

Magda s-a stabilit în străinătate imediat după ce a terminat cursurile Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării în Bucureşti, convinsă de o bursă Erasmus la Lyon la care a fost acceptată în timpul studiilor.

Magda a fost fascinată de serialul „Seinfeld”, chiar dacă pe vremea aceea nu ştia că se numeşte stand-up ceea ce făcea actorul la începutul fiecărui episod. Cu timpul, a început să se uite obsesiv la momentele amuzante de pe internet şi să le înveţe pe de rost.

Primul contact cu stand-up-ul l-a avut în timpul facultăţii, când a avut ocazia să vadă pe o scenă din Bucureşti trei comedianţi români.

„Mi s-a părut atât de prost, încât primul meu gând a fost că eu aş putea face asta mai bine”, spune ea. N-a dat curs gândului imediat, deoarece l-a întrebat pe fratele ei actor ce părere are despre stand-up.

„Mi-a spus că e foarte greu, pentru că el a încercat să facă asta, în timp ce era gazda unui spectacol. Cum eu aveam 20 de ani şi el 31, adică 11 ani de experienţă în plus pe scenă, nu mi-a trecut prin cap să am o părere proprie şi am lăsat gândul să mai aştepte.

Cred că m-a influenţat şi faptul că exista foarte puţin conţinut pe internet în acel moment, şi încă nu ajunsese la mine informaţia că şi femeile fac asta”, explică Magda Mihăilă pentru Hotnews

Chiar dacă ulterior acestui moment s-a stabilit în străinătate, în toamna lui 2015 munca a readus-o în ţară cu un contract de doi ani. Trecuseră deja opt ani de când pusese gândul despre stand-up la colţ, dar după o lună de stat în Bucureşti şi-a făcut curaj şi a urcat pe scenă la o seară de Open Mic.

„Mi-am zis că dacă vreau să încep să fac asta, un moment bun e să încep în limba mea natală, în care mi-e cel mai uşor să gândesc lume”, povesteşte tânăra.

Din clipa în care s-a înscris la acel Open Mic, Magda a avut la dispoziţie o săptămână pentru a scrie glume pentru cinci minute petrecute pe scenă. A vorbit despre moldoveni, despre ea şi un fost iubit, iar oamenii au râs din prima.

„Dacă se auzeau greierii, nu sunt sigură că aş mai fi încercat şi a doua oară.”

Magda Mihăilă, pe scena europeană

Magda spune că lucrurile s-au legat organic, mai ales că în acea primă seară, în public, era un comediant care i-a propus să urce cu el pe scenă şi să-i deschisă următorul spectacol. Magda spune că lucrurile s-au legat organic, mai ales că în acea primă seară, în public, era un comediant care i-a propus să urce cu el pe scenă şi să-i deschisă următorul spectacol.

Brusc s-a trezit în lumea stand-up-ului bucureştean şi, când nu era plecată cu munca, urca pe scenă de cinci-şase ori pe săptămână. „Asta m-a făcut să colaborez cu alţi comedianţi, fără să am o strategie, fără să mă gândesc cine are influenţă şi cine nu. La job câştigam un salariu bun, aşa că am avut libertatea de a face stand-up, doar din dorinţa de a face oamenii să râdă şi să devin mai buna la asta”, recunoaşte Magda.

Într-o călătorie la Londra, Magda a avut ocazia să facă stand-up în engleză şi i-a plăcut mult flexibilitatea de a gândi glume direct în limba asta, „unde frazele sunt mult mai concise şi ai nevoie de puţine cuvinte pentru a ajunge la punch line.”