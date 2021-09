Podiumul Ioanei: campioană la dans sportiv şi şefă de promoţie la Medicină

Ioana Alexandra Cornescu (24 de ani) s-a născut la Bacău şi a absolvit în acest an Facultatea de Medicină şi Farmacie din Iaşi, specializarea Stomatologie, ca şefă de promoţie.

Îşi aminteşte că de mic copil a cochetat cu ideea de-a deveni doctor. ”Mă uitam mult la documentare, citeam enciclopedii de anatomie, iar în clasa a VII-a, când am studiat Biologia, am simţit că medicina este domeniul care mi s-ar potrivi cel mai mult”, spune tânăra.

A ajutat-o mult cariera de 12 ani în dans sportiv, unde a cucerit numeroase trofee naţionale cu partenerii săi. ”Am fost extrem de perseverentă, dar nu am fost niciodată o persoană care să se dedice complet învăţatului. Acest lucru se datorează dansului sportiv, pentru că în fuecare seară şi în weekend-uri aveam antrenamente, dar trebuia să ţin pasul şi la şcoală”, descrie Ioana cum şi-a format rigurozitatea care a ajutat-o să devină şefă de promoţie la Medicină, cu media generală 9,60.

Dans sportiv de la grupa pregătitoare

De când era la grupa pregătitoare şi până în clasa a XII-a a făcut dans sportiv de performanţă. Ne povesteşte râzând începuturile sale în acest sport al graţiei. ”Părinţii nu mă puteau face să tac nici măcar 10 secunde. Aveam foarte multă energie şi voiau să îi mai las şi pe ei puţin în pace. A fost cea mai bună decizie pe care au putut-o lua vreodată, pentru că m-am îndrăgostit imediat de acest sport”, relatează cu umor Ioana.

Ioana la un concurs de dans sportiv, alături de partenerul său FOTO arhiva personală

Rezultatele sale la nivel naţional vorbesc de la sine: Locul 1 - Cupa Ten Dance Focşani, D Standard si Latino 16-35, locul 2- Cupa Braila Dance 2013, clasa D 16-35, locul 2- Cupa Adamas Bacau 2013, clasa D Standard 16-18 , locul 4- Cupa Adamas Bacau 2013, clasa D Latino 16-18, locul 3- Bucovina Open 2013, Open Basic Standard 16-35 , locul 3- Cupa Moldovei, Open Basic Standard si Latino 16-35.

Un sfat pentru adolescenţi

Organizarea şi perseverenţa din dansul sportiv le-a transferat şi la Medicină, unde ştiinţele exacte sunt de bază. În opinia ei, şcoala oferă acum suficiente resurse copiilor pentru a învăţa, dar e nevoie şi ca aceştia să îşi dorească acest lucru. ”Adolescenţii de astăzi consideră că dacă sunt atraşi de un anumit domeniu, nu are rost să asimileze nicio informaţie din altele. Poate nici mie nu mi-a plăcut Istoria în mod special, dar nu înseamnă că nu am învăţat câteva lecţii ca să am cunoştinţe generale. Cultura generală te dezvoltă foarte multe ca om, ca mod de-a gândi. Când adolescenţii spun că învăţământul este deficitar, cred că ar trebui să se uite şi la ce fac ei”, susţine tânăra.

Carieră, dar şi viaţă personală

Ioana se pregăteşte acum să susţină examenul de rezidenţiat, în urma căruia va fi repartizată într-un oraş din România, în funcţie de specializarea pe care şi-a ales-o. Deşi iniţial ar fi dorit să devină medic generalist, a realizat pe parcurs că sacrificiile sunt prea mari - nu ar putea să aibă o familie şi nici măcar o viaţă personală apropiată de ce şi-ar dori, aşa că s-a reorientat către Stomatologie.”Vreau să fac şi ceea ce mă pasionează, dar să am şi o viaţă personală. Nu se exclud una pe cealaltă, ci se completează”, spune Ioana.

Ioana şi colegii săi de la Medicină FOTO arhiva personală

