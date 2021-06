Pasiunea unei jandarmeriţe din Bacău. Tânăra a fost convocată la echipa naţională a României de rugby feminin

Vizitiu Georgiana a absolvit Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi “Petru Rareş” Fălticeni în urmă cu doi ani şi are gradul de sergent major.

Ca jandarmeriţă, tânăra desfăşoară misiuni de ordine publică la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău, umăr la umăr cu colegii ei, reuşind să depăşească cu brio dificultăţile inerente unei meserii preponderent bărbăteşti şi chiar să rezolve situaţii delicate pe timpul serviciului.

În timpul liber, ea este componentă a unei echipe de rugby feminin. De curând, Georgiana a fost convocată la echipa naţională, participarea în elita 7’s fiind un vis devenit realitate, iar în perioada 5-6 iunie a.c. a reprezentat România la Lisabona, urmând şi la Moscova, între 25-26 iunie.

“De mică m-a caracterizat ordinea şi disciplina, mereu am fost cea care ţinea la disciplină, punctualitate şi seriozitate. M-a atras uniforma, m-am gandit că meseria se potriveşte perfect şi cu sportul pe care îl practic de la o vârstă fragedă. Mi-am dorit dintotdeauna, dar nu am avut curajul să încerc, până am terminat Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Cluj şi am realizat că pot mult mai mult! Eu am descoperit rugbyul datorită surorii mele, Emilia şi nu din cauza ei, cum îi place să spună, în glumă. Aveam vreo 10 ani şi tot timpul o urmăream când mergea la antrenament, pentru că părinţii noştri credeau că ea merge de fapt la handbal şi nu la rugby. Mă ţineam după ea, o urmăream, ea mă trimitea acasă de teama să nu le zic alor noştri că face rugby şi treptat, văzând ce face la antrenamente, joaca cu balonul, a început să-mi placă şi mie, am devenit curioasă. Am aşteptat o perioadă pentru că nu era categorie pentru vârsta mea, după care au început să se adune fetele şi s-a făcut şi campionat de junioare", povesteşte Georgiana.

"Georgiana ne-a demostrat că dragostea pentru sport şi pasiunea pentru meseria de jandarm se îmbină într-un mod armonios şi conduc la obţinerea unor rezultate deosebite în ambele cazuri, atât în direcţia sportului de performanţă, cât şi în profesia pe care o urmează cu devotament. Ne mândrim cu astfel de colegi şi suntem bucuroşi că fac parte din echipa noastră, a Jandarmeriei", potrivit IJJ Bacău.

