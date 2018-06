Cum a reuşit directorul uneia dintre cele mai mari saline din România să-şi contruiască o vilă, fără a plăti vreun leu

Salina Târgu Ocna, a treia că mărime din România, funcţionează cu statut de sucursală a Societăţii Naţională a Sării, este o societate comercială pe acţiuni, cu capital integral de stat. Daniel Goagă (51 ani) a ajuns la conducerea Salinei Târgu Ocna în martie 2013. Atunci, directorului general al Societăţii Naţionale a Sării, l-a desemnat pe Daniel Goagă, la acea dată consilier al directorului general, să îl înlocuiască pe directorul Sucursalei Salina Târgu Ocna, deoarece acesta e afla în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile.

În septembrie 2014, Goagă a devenit director interimar al Salinei Târgu Ocna, până la organizarea concursului pentru ocuparea postului având printre atribuţii, potrivit fişei postului, „asigurarea încheierii în condiţii avantajoase pentru sucursală a contractelor comerciale, civile, de muncă, etc pentru care are competenţă cu respectarea dispoziţiilor legale”.

În realitate, potrivit anchetatorilor, timp de doi ani de zile, Daniel Goagă a atribuit ”cu dedicaţie” contractele de prestari servicii (reparaţii, intreţinere, igienizări etc) unei societati din Oneşti. În schimbul contractelor atribuite prin achiziţie directă, firma omului de afaceri Daniel Hîncu a construit cu titlu gratuit fostului director al Salinei Târgu Ocna o vilă în localitatea Gura Slănic.

Datele reţinute în hotărârea Tribunalului Bacău, arată că în 2013 Salina Târgu Ocna a atribuit firmei omului de afaceri Daniel Hîncu 12 contracte de prestări servicii, iar în 2014, alte şase. Acestea vizau lucrări de consolidare a galeriilor, reparaţii la căi de acces şi circulaţie în subteran, reparaţii, întreţinere şi extindere la baza turistică, lucrări de realizare grupuri sanitare pentru turişti la suprafaţă şi în subteran etc. Valoarea contractelor, numai în cazul celor din 2014, depăşea 800.000 lei.

La începutul anului 2015, s-a schimbat conducerea Salinei Târgu Ocna, fiind numit un alt director, iar noua conducere nu a mai atribuit contracte firmei afaceristul Hancu, astfel că acesta l-a denuntat pe fostul director la DNA.

Judecătorii: ”Inculpatul şi-a comercializat funcţia de director”

În faţa instanţei, Goagă a invocat că ar fi plătit manopera vilei, cu sume cash, pentru care nu ar fi primit chitanţe. Judecătorii afirmă că probele administrate indică fără dubii că construcţia vilei a reprezentat ”şpaga” pentru atribuirea contractelor.

”inculpatul Goagă Daniel a fost implicat în mod efectiv în derularea procedurilor de achiziţie pentru contractele încheiate cu societatea administrată de Hîncu Daniel, în virtutea atribuţiilor sale de serviciu, în calitate de director al SalineiTg Ocna. În această calitate a aprobat referatele de necesitate, a aprobat documentele tehnice şi notele privind alegerea procedurii şi a semnat contractele din partea Salinei Tg Ocna. Această implicare rezultă cu prisosinţă din actele dosarului de urmărire penală. Inculpatul şi-a „comercializat” funcţia de director în scopul obţinerii unui folos necuvenit. Vinovăţia fiind pe deplin dovedită se va dispune condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii. Nu se justifică acordarea de circumstanţe atenuante inculpatului şi nici aplicarea unei pedepse peste minimul special”, se arată în motivarea Tribunalului Bacău.

Interceptări:” Înţelererea: fac acolo, fac şi-aici”

De altfel, şi interceptările realizate în acest caz, îl surprind pe fostul director al salinei din Târgu Ocna cum îl învaţă pe omul de afaceri Hîncu să spună că ar fi primit.

Hîncu Daniel: Era clar, nu?…Înţelegerea: fac acolo, fac şi-aici…

Goagă Daniel: Da’ eu ce-am zis? D_…

Hîncu Daniel: Păi, asta a fost înţelegerea, nu?

Goagă Daniel: Hai să nu mai discutăm asta!

Hîncu Daniel : Ah…

…………………………

Hîncu Daniel: Era bine dacă nu se mai răscolea…[foloseşte un cuvânt vulgar – n.n.]…

Goagă Daniel:Da…da…acuma faptu-i consumat.

Hîncu Daniel : Înţelegerea nostră era bună:

Goagă Daniel:: Da.

Hîncu Daniel : Faci casa, facem şi-acolo.

Goagă Daniel: Da.

Hîncu Daniel : La dracu’!

Goagă Daniel: Na, eu…nu ştiu ce să zic acuma…

Hîncu Daniel : Tre’ să ieşim din asta!

Goagă Daniel: Păi, să ieşim mă’ că, pân’ la urmă, doar n-am făcut cine ştie…doar, băi, pân’ la urmă, băi, doar n-am făcut-o…

Hîncu Daniel : Da…Dacă n-ar…

Goagă Daniel: Cu banii SALINEI… Hai să nu mai discutăm astea că…

………………………….

Hîncu Daniel : Tot târgu ista…zice: “Băi, a ajuns Goagă director…Daniel s-a dus şi i-a făcut casa…ca să aibă lucrări acolo… ”

Goagă Daniel: Da, mă’…nu…şi lumea zice…

Hîncu Daniel : Deci…

Goagă Daniel: Ci…ci…

Hîncu Daniel: Înţelegerea noastră a fost înţelegerea noastră da’ tre’ să ştim ce spunem!

Goagă Daniel: Da, mă’ Dane-i clar! Deci…nici nu mai încape discuţie. Asta spunem. Când treci?

Directorul Salinei Tg Ocna: ”Deci, cine-ntreabă: Băi, am plătit-o. Eu am plătit-o…”



Hîncu Daniel : Deci, nu mă interesează decât eu să ies basma curată de-aicea!

Goagă Daniel: Da, Dane. Păi, să ieşim! Uite-aşa facem şi să ieşim basma curată. Păi, păi, cum? N-avem cum să nu ieşim! Fii oleacă mai optimist şi tu, un pic!

De asemenea, în discuţia care a avut loc tot la domiciliul inculpatului în data de 12.04.2014 este reluat subiectul înţelegerii frauduloase dintre inculpat şi martor:

Hîncu Daniel : Deci, adevăru’ adevărat…despre casa asta…cum am făcut-o eu pentru dumneavoastră cu treaba aia cu contractele, tre’ s-o ştim doar noi doi!

Goagă Daniel: Sigur! Sigur!

Hîncu Daniel : Mai ştie cineva?

Goagă Daniel: Nu! Absolut nimeni!

Hîncu Daniel: Să nu ştie nimeni că nu mi-aţi plătit-o?

Goagă Daniel: Băi, Dane, absolut nimeni!

Hîncu Daniel : Deci, cine-ntreabă: “Băi, am plătit-o. Eu am plătit-o…”

Goagă Daniel:…[neinteligibil – n.n.]… Eu aşa am spus şi la Salină atuncea, aşa am discutat, aşa am zis.

Probele administrate în acest caz au mai arătat că vila lui Daniel Goagă a fost contruită fără autorizaţie de construcţie, Primăria Târgu Ocna eliberând autorizaţie pentru clădirea construită abia în primăvara anului 2015, la mai bine de şase luni de când fostul director locuia deja în imobil.

Fostul director al Salinei Târgu Ocna, care are în antecedente şi o condamnare din 2014 la regimul circulaţiei rutiere, a contestat sentinţa prin care a fost condamnat la 3 ani şi 8 luni închisoare, calea dea atac urmând a fi judecată la Curtea de Apel Bacău. În prezent, Daniel Goagă este administratorul unei societăţi de consultanţă din Târgu Ocna.