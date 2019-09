Ce subiecte s-au discutat la conferinţa „Dosarele conflictului transnistrean”. Evenimentul, găzduit de Palatul Administrativ din Bacău

Dezbaterile au avut loc în data de 21 septembrie, în sala festivă a Palatului Administrativ din Bacău.

Au fost prezenţi 35 de invitaţi – profesori universitari, cercetători, doctoranzi, studenţi, experţi şi oficiali implicaţi în gestionarea procesului de reglementare a conflictului transnistrean. Au participat jurnaliştii George Damian, Laurenţiu Mihu şi Mircea Merticariu – membri ai echipei de jurnalişti beneficiari ai proiectului LACT „Dosarele conflictului transnistrean”, derulat în 2016-2017.

Din partea ambasadei Federaţiei Ruse, a fost prezent consilierul Alexandr Vasiliev. Mediul academic românesc a fost reprezentat, alături de profesorii Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, de profesori din Universitatea „Transilvania” din Braşov, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

"Lucrările au fost deschise de către directorul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean, prof.univ.dr. Eugen Străuţiu, care a oferit o informare detaliată asupra activităţilor LACT de la precedenta ediţie a conferinţei (noiembrie 2018) până în prezent. Au fost descrise, explicate şi analizate probleme organizatorice, proiectele în derulare, cărţile şi revistele editate, articolele ştiinţifice publicate, evenimentele organizate. De asemenea, au fost prezentate, în schiţă, viitoarele proiecte pe care LACT intenţionează să le demareze. În continuare, profesorul Constantin Constantinescu a prezentat noi iniţiative de proiect din partea Grupului pentru Dialog Social şi Cultural din Adjud, în care acesta va fi sprijinit de către LACT.

În secţiunile ştiinţifice, au condus la dezbateri ample mai ales comunicările prezentate de către Eduard Ţugui (University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”, Chişinău) – A new European security architecture and a „new project” for the settlement of the Transnistrian conflict; Natalia Putina (State University of Moldova, Chişinău) – Phenomenon of the „de Facto States” and Nation identity construction – Transnistrian paradigm; Anatoly Dirun (School for Political Research, Tiraspol) – „Operations of influence” in the settlement Moldovan – Transnistrian conflict; Vitaly Gamurari (Free International University of Moldova) – Amnesty and punishment in the context of transitional justice and the reconciliation of a post-conflict society; Veaceslav Popescul („Taras Sevcenco” University, Tiraspol) – Respect for human rights in Transnistria: problems, characteristics and independent reports; Aurelian Lavric (Armed Forces Military Academy „Alexandru cel Bun”, Chişinău) – Right and Left Banks of the Dniester Parts of the Moldovan State: Common values and interests; Luiza Dorosenco (Media Center, Tiraspol) – Roma population in Transnistria", potrivit site-ului conferinţei.

Workshopul intitulat „The Transnistrian Conflict: Format of the problem and possible solutions”, a beneficiat de expunerile unor membri ai echipelor de negociere desemnaţi de către Reprezentanţii politici ai Chişinăului şi Tiraspolului (în persoana lui Marin Bodrug şi Ivan Ţurcan, respectiv Alexandr Stetsiuk şi Vladmimir Bodnarenko). În oglindă, au fost prezentate realizările şi obiectivele celor două părţi în procesul de negociere, care au fost dezbătute şi explicate suplimentar prin dialog între autorii expunerilor, dar şi prin întrebări şi precizări din partea celorlalţi invitaţi.

Comunicările prezentate vor fi publicate în numărul din 2019 (Vol. III) al „Anuarului Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean”.

Concluziile conferinţei au fost prelungite într-o atmosferă destinsă, la Palatul Ghika din Dofteana, unde invitaţii s-au bucurat de prestaţia unui cvartet de muzică clasică format de către Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: