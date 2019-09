Mărturia fetei sechestrate şi violate în Alexandria: A zis că degeaba mă opun. Că mă bate dacă stau încordată

Fata a povestit că l-a cunoscut e agresor la un botez, apoi el a căutat-o pe Facebook şi i-a propus să se înâlnească.

"Mi-a trimis mesaj, am continuat să vorbim. Aseară m-a căutat, m-a întrebat dacă pot să ies să mă văd cu el. Am zis "da". Nu ştiam ce are el în gând. Am avut în gând să fug şi să tip, la ora aia nu era nimeni pe stradă şi pe scări. Am încercat să îl împing, a zis că degeaba mă opun că el o să o facă şi cu, şi fără apobarea mea. Mi-a spus că o să mă bată dacă stau încordată", a mărturisit adolescenta la Antena 3