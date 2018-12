Dragoste de salvator. O lecţie din tată-n fiu: „Sunt clipe pe care nu vi le pot explica“

„Dacă încerci mereu să fii normal nu vei ştii niciodată cât de extraordinar poţi fi“, e una din ideile în care crede cu tărie Cristian Bădescu, un pompier din Turnu Măgurele, Teleorman. E una din ideile în spiritul cărora şi-a crescut copiii. Cel mare îi este coleg. Are 24 de ani şi o dorinţă acerbă de a cunoaşte. Aşa îl descrie tatăl.

„Totdeauna am ales să-mi depăsesc limitele, că pot mai mult“, spune Cristian. Are 47 de ani şi o mare tărie de caracter. A lucrat ca tehnician silvic, profesor de sport, iar din 2006 a devenit salvator. Un an de zile a activat ca pompier în Bucureşti, iar apoi a venit la Turnu Măgurele, mai aproape de casă. „A salva vieţi e un lucru important, eşti util oamenilor“, zice el.

Face asta de 12 ani şi a trecut şi văzut multe. Cât a lucrat în Bucureşti a avut o intervenţie în care au găsit o femeie cu 56 de lovituri de cuţit. Au fost şi alte situaţii care i s-au întipărit în minte. Salvase o bătrânică din apartamentul ei plin de fum, iar la două zile, era în vremea Crciunului, s-a trezit cu femeia la pompieri. Îi adusese un chec şi o sticlă de suc în semn de mulţumire. După câteva luni, a venit şi fiul din Belgia acasă şi a ţinut să-i mulţumească pompierului. „Mama e totul pentru mine“, aşa i-a spus.

Şi după ce a venit la Turnu Măgurele a întâlnit situaţii cutremurătoare: un bătrânel, căruia îi murise soţia şi nu mai putea îndura pierderea ei, a ales să se spânzure, dar şi să se înţepe cu vreo 20 de ori cu cuţitul. L-au găsit în ştreang. Cristian mărturiseşte că unele imagini nu le poate uita. Printre ele sunt şi chipurile unor tineri dintr-un accident rutier foarte urât de la Segarcea, judeţul Olt.

Clipele negre

Însă una dintre cele mai intense întâmplări a fost cea în care împreună cu colegii a fost chemat la un accident rutier foarte grav. Era în urmă cu vreo 3 ani. Fiul îi absolvise de câteva luni Şcoala de Pompieri de la Boldeşti şi fusese detaşat la Zimnicea.

„La Ciuperceni am avut un accident cu o maşină, aceeaşi culoare, aceleaşi capace, care a luat foc. Toţi erau carbonizaţi. Şoferul … credeam că este el. Se întorcea de la serviciu pe aceeaşi rută şi… M-am echipat în maşină, era totul ok, colegii s-au dus, iar eu când am văzut maşina nu aveam puterea să mă ridic de pe scaun, nu mai aveam forţa să ridic mâna să trag de încuietoarea uşii, să cobor din maşină. Nici nu mai ştiu cum am coborât. Sunt clipe pe care nu vi le pot explica. Nu mai auzeam nimic, ca-n filmele acelea…era o emoţie puternică... Am ajuns lângă maşină şi se cunoaşteau numerele şi atunci am văzut că nu era maşina lui“, povesteşte pompierul.