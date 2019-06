VIDEO ”Hai afară, că ne omoară” Cum a trăit o familie din Alba viitura care le-a luat totul din casă

Tot la Săliştea, aproxiamtiv 170 de hectare de teren au fost acoperite cu nămol. Viitura formată pe munte a curs la Săliştea, în principal, pe valea Drejman. De la începutul satului şi până ce valea părăseşte localitatea iamginea este una de coşmar.

Locuinţele aflate în zonele unde a ”bătut” curentul apei sunt cele mai afectate. Aproape de intrarea văii în sat, pe partea stângă locuieşte familia Făcăleţ. Cei doi nici nu mai pot locui deocamdată acolo pentru că au rămas, la propriu, doar cu hainele de pe ei.

”Sâmbătă când au venit apele eu eram în baie iar soţul în cameră. A venit la mine şi mi-a zis: hai repede că vine apa peste noi! Am apucat să închidem uşa la hol dar prin presiune apa ne-a smuls uşa şi a năvălit în casă. La un moment dat apa îmi venea până la piept. Atunci ne-am dat seama că trebuie să plecăm din casă, am sărit peste băncile pe care le aveam în curte şi am fugit în grădină. Am stat cinci ore acolo în nămol până s-au mai retras apele şi am putut pleca. Am fost nevoiţi să dormim la nişte vecini şi nu putem să ne întoarcem acasă pentru că nu mai avem nimic, nici pat, nici mobilă, nici aragaz, nici frigider, nici haine. Ne-a luat porţile şi lemnele din curte, nu mai avem nimic”, a povestit femeia.





”Am venit acasă de la lucru şi m-am pus în pat să mă odihnesc. Soţia era la baie. Am strigat-o să vine repede că vine o undă mare de apă. Când am ieşit în curte, porţile au început să se clatine şi au căzut jos. A venit dintr-o dată, aşa. Eu ţineam de uşă, credeam că o să reuşesc. Presiunea era aşa de mare, nu am mai putut să ţin uşa şi i-am strigat soţiei «hai afară, că ne omoară». Şi am ieşit. Eram desculţ, într-un tricou. Ne ţineam de mână, am ieşit pe geam şi am urcat pe deal în grădină. Acolo ne-a prins ora 2 noaptea pentru că nu am mai putut să trecem”, a spus Beniamin Făcăleţ, aproape plângând. După ce apele au mai scăzut, cei doi soţi au reuşit să traverseze valea şi să se adăpostească la o cunoştinţă. În următoarele zile au început să scoată nămolul din casă şi au primit un ajutor important de la colegii de serviciu ai bărbatului.

Întreaga stradă pe o lungime de sute de metri a fost măturată de viitură, iar pe o lungime apreciabilă a fost scos şi asfaltul. Şocante sunt imaginile cu maşinile luate de apă şi distruse, unele în totalitate.

