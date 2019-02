Preotul „bătăuş“ din Alba, condamnat penal definitiv după ce a lovit cu pumnul un minor. Agresorul a oferit victimei trei capre ca să se împace

Inculpatul B. Daniel în vârstă de 47 de ani, a fost condamnat, în 13 februarie 2019, la pedeapsa amenzii penale de 1.800 de lei.

”Admite apelul formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni. Desfiinţează în parte sentinţa penală atacată sub aspectul individualizării judiciare a pedepsei amenzii penale aplicate inculpatului-intimat şi rejudecând cauza în aceste limite: condamnă pe inculpatul B. D. la pedeapsa amenzii penale de 1.800 lei (180 zile amendă x 10 lei/zi) pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Pune în vedere inculpatului că neachitarea cu rea-credinţă a amenzii se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile închisoare. Definitivă”, se precizează în minuta sentinţei de la Curtea de Apel.





Faţă de soluţia de la Judecătoria Cîmpeni, magistraţii de la Curtea de Apel au majorat cunatumul amenzii penale aplicate preotului cu 300 de lei. De asemenea, inculpatul condamnat mai trebuie să plătească daune morale în valoare de 2.000 de lei.

Potrivit actului de trimitere în judecată, în 4 februarie 2016, în jurul orei 20.00, persoana vătămată, împreună cu alţi doi prieteni, se deplasau pe o stradă din oraşul Abrud, stradă pe care se află şi casa parohială, iar unul dintre prietenii victimei a aruncat cu un obiect de fier în poarta metalică a casei parohiale cu intenţia de a-l speria pe tânărul care, ulterior, a căzut victimă preotului. Acesta a pornit maşina şi, înarmat cu o bucată de metal, a plecat să-i prindă pe cei care-i loviseră poarta. Când l-au văzut, cei trei minori au rupt-o la fugă, însă preotul a reuşit să-l prindă pe unul dintre ei, pe care l-a lovit cu portiera automobilului, l-a imobilizat şi l-a băgat în maşină pe scaunul din dreapta, cu intenţia de a-l duce la sediul Poliţiei. În maşină, preotul i-a mai aplicat tânărului un pumn în zona obrazului stâng, l-a trântit cu capul de bord şi i-a mai aplicat câteva lovituri cu dosul palmei în zona gurii. A doua zi după incident, tânărul bătut de preot s-a prezentat la Serviciul de Medicină Legală şi a depus o plângere penală, care a avut drept rezultat trimiterea preotului în judecată.

Agresiunea preotului asupra minorului aşa cum a fost reţinută în rechizitoriu:





La data de 4.06.2016 persoana vătămată C. G. B., aflându-se în oraşul Abrud, împreună cu martorii J. C. B. şi L. D. P., s-au deplasat împreună pe strada unde se află casa parohială aparţinând Bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului ” , unde preot paroh este inculpatul B. D. În momentul în care au ajuns în dreptul porţii metalice a casei parohiale martorulul J. C. B., încercând să sperie partea vătămată a aruncat o bucată de fier în poarta metalică a casei parohiale. Ulterior, a apărut cu autoturismul inculpatul B. D., care a coborât din maşină având în mână o bucată de metal, speriaţi de atitudinea inculpatului, partea vătămată împreună cu ceilalţi martori au fugit înspre intersecţia Abrud sat, fiind ajunşi de inculpat în dreptul barului „Tic Tac” . Persoana vătămată a fost imobilizată de inculpat, care mai întâi a lovit-o cu portiera maşinii a prins-o de mâini şi a introdus-o în autoturism pe scaunul din dreapta cu intenţia de a o conduce la sediul Poliţiei oraşului Abrud. Înainte de a porni autoturismul inculpatul i-a aplicat părţii vătămate o lovitură cu pumnul în zona obrazului stâng şi a lovit-o cu capul de bordul maşinii, iar pe traseu în drum spre sediul poliţiei i-a aplicat mai multe lovituri cu dosul palmei în zona buzelor. În urma acestor lovituri la data de 5.02.2016, persoana vătămată prezentându-se la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Alba i s-a eliberat certificatul medico legal, prezentând leziuni corporale care s-ar fi putut produce prin lovire cu corpuri contondente ce au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale.

Această stare de fapt este confirmată prin declaraţia martorului audiat în instanţă L. D. P., martor ocular care a participat direct la eveniment, care a arătat că ”am văzut pe inculpat exercitând acte de violenţă împotriva părţii vătămate” şi atunci când „inculpatul a băgat partea vătămată în maşină” . Acelaşi martor mai arată că ulterior după 2-3 zile întâlnindu-se cu partea vătămată, aceasta avea un comportament schimbat, era şocat şi i-a relatat că inculpatul „l-a luat în maşină, l-a transportat înspre poliţie însă nu l-a dus la poliţie, l-a dus în centrul oraşului şi că l-a lovit cu pumnii şi l-a dat şi cu capul de bord”. Aceste aspecte sunt relatate şi de alţi doi martori, din ale căror declaraţii se mai reţine că inculpatul ulterior producerii evenimentului a luat legătura cu partea vătămată propunându-i o împăcare, oferindu-i în schimb, că îi va da ”trei capre pentru împăcare”.

Faptul că partea vătămată a fost victima unei agresiuni este dovedită şi de concluziile certificatului medico-legal eliberat în cauză, depus în dosarul de urmărire penală depus la fila 13 din dosar, care arată că loviturile produse persoanei vătămate sunt urmare directă a unei lovituri cu un corp contondent dur şi că leziunile au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale.





