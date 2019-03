INTERCEPTĂRI Cum acţiona o grupare de infractori periculoşi care tâlhărea bătrâni: „Aduc pe cineva să le facă o japcă, să aibă cash mulţi la ei“

Convorbire purtată în data de 23.07.2016, ora 16:23:45, de către inculpatul Lazăr Gheorghe Viorel cu o persoană de sex masculin:

„LGV: ... nu ştiu ce să fac... că vreau să plec cu totu, îm i bag p###

B: Să pleci cu totu?

LGV : Mă duc şi nu mai viu câteva luni

B: A, unde vrei să meri?

LGV : Nu ştiu, să văd, ori pe Spania, ori pe Germania.

B: Hai să facem un drum de Elveţia mă.

LGV : Vreau să văd ce fac mă că dacă ... eu să văd că eu nu, eu mulţi pureci pe aicea nu mai fac ... şi aşa stau ăştia (n.r. Poliţia) cu ochii pe mine ca pe butelie.”

Altă convorbire între inculpaţi purtată după ce au fost reţinuţi:

„TCG: Bă nu vă mai gândiţi la nimic...dacă ne pune...dacă ne pune pe control judiciar îţi spun din start...în cel mai scurt timp am plecat din ţară...toţi. RNR: N___ să ne mai dea. LGV : Eu cum am prins ocazia de am ieşit afară am dispărut. LB : N-o să ne mai dea. TCG: Noi să fim înţeleşi, fără să vorbim pe telefon...că dacă ai plecat tu (n.r. neinteligibil) pe toţi ne ia înapoi...dacă plec eu pe toţi vă ia înapoi...deci când plecăm, plecăm fiecare în, în diferite zone. LB: Da nu ne lasă bă... TCG:...un exemplu, un exemplu... LGV:...vă duc...vă duc într-un loc de nu vă găseşte nimeni... LB :...n-am vrut să mă duc băga-mi-aş p###-n viaţa mea... LG :...du-te bă că nu vă găseşte nici Satana...n-are nici extrădare... LB :...de ce nu te ia mă? Păi cum l-o luat pe ... mă, nu mai vorbiţi de p### mea...

TCG:...în Elveţia îţi suge p###-n Elveţia frate... LGV:...te duci fără extrădare. LB Şi acolo n-ai familie, rămâi acolo, gata. TCG: Ce? Vine şi familia după noi. RNR : Până mergi şi faci acolo faci aicea şi meri acas şi şti că eşti liber. LGV: A păi ori stai 6 ani la puşcărie ori 10 acolo tot dracu ăla îi, măcar faci şi bani. RNR: Şi dacă te prinde după 6 – 7 ani. TCG: N-are voie bă, n-are voie, tu n-auzi că-i ţară neutră... LGV: (n.r. neinteligibil) TCG :...n-are voie să-l scoată de acolo, n-are voie să (n.r. neinteligibil)... LGV:...poţi să faci pe orice teritoriu ce vrea p### ta dar acolo unde stai să nu faci nimica că te leagă. TCG:...ai înţeles? Crimă dacă faci... LGV:...fără extrădare, poate să trimită ăştea pe Interpol „domne ăla o omorât 10 oameni...n-avem extrădare”...ai înţeles? TCG:...ai înţeles? LGV: După 10 ani se şterge tot...după 10 ani poţi să vii în România”

LGV: Să nu cumva să pomeneşti ceva de copil. LB: Ce? LGV: Să nu pomeneşti ceva de copil. TCG: Da o pomenit de copil mă, o pomenit de copil. LB: A nu, atuncia când am zis bă, nu acuma, acolo la... TCG:... la confruntare frate. LGV: Ce a zis de copil? TCG: O zis el că am plecat eu, tu... LB :... atuncea nu mă aia, când o zis de... TCG :...i-am dat câte un milion. LB: ...de un milion.”