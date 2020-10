FOTO VIDEO Dezastrul provocat de incendiu la şcoala din Alba. Elevii vor merge la cursuri în două sate. Cauza izbucnirii focului

Elevii vor merge la şcoală în satele Iclod şi Pănade, urmând ca orele să se desfăşoare, până când imobilul va fi reabilitat, în fosta grădiniţă, respectiv fosta şcoală primară din cele două localităţi componente.

Directorul Şcolii "Ion Pop Reteganul" Sâncel, Ioana Cătăţuţă, a afirmat pentru Agerpres că, în condiţiile în care în comună scenariul după care funcţionează unitatea de învăţământ este cel verde, nu se va opta pentru cursuri online, ci copiii vor fi transportaţi cu microbuzul şcolar, pe un program decalat, în Iclod şi Pănade, sate situate la un kilometru, respectiv doi kilometri distanţă. Cei din clasele primare vor merge la Iclod, iar cei din ciclul gimnazial la Pănade.

Joi, în momentul izbucnirii focului, în clădire se aflau 40 de elevi din clasele V-VIII, 5 cadre didactice şi patru angajaţi din personalul auxiliar.

"Eram la clasa a VII-a la oră, iar pe la jumătatea orei am auzit gălăgie pe coridor, am deschis uşa şi am văzut, undeva în faţă, un fum negru. Le-am spus copiilor să iasă afară repede. Am deschis uşa la clasa a V-a şi i-am anunţat şi pe ei. Copiii din clasa a VI-a ieşiseră deja. (...). Cei din clasa a VIII-a, care învaţă la etaj, erau în clasă cu profesoara de franceză, dar nu au auzit şi nu au simţit nimic. Am urlat din capătul coridorului, era fum, au reuşit să iasă toţi. Am numărat copiii, am văzut că sunt toţi. Focul s-a extins foarte repede", a spus directorul şcolii, potrivit sursei citate.

Potrivit primarului Ilie Frăţilă, clădirea şcolii a fost reabilitată complet în urmă cu doi ani, prin Programul PNDL2. Pompieri militari din Blaj, Aiud şi Alba Iulia, sprijiniţi de pompierii voluntari din Şona şi Cetatea de Baltă, au intervenit joi timp de mai multe ore pentru localizarea şi lichidarea incendiului.

"A fost un incendiu violent, manifestat cu flacără deschisă la nivelul acoperişului. La faţa locului, pompierii militari au intervenit cu 5 autospeciale de lucru cu apă şi spumă şi o autoscară mecanică. Intervenţia a fost deosebit de dificilă din cauza faptului că acoperişul şcolii era din tablă, pe structură de lemn, forţele de intervenţie fiind nevoite să lucreze atât din interior, cât şi din exterior. Suprafaţa afectată este de aproximativ 800-900 metri pătraţi", a precizat prim-adjunctul şefului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba, Ovidiu Costea. Cauza izbucnirii incendiului este, cel mai probabil, o problemă la instalaţia electrică.