FOTO Cum se luptă cu coronavirusul un român din Anglia: „Dormim la comun, pe saltele gonflabile“

Cosmin Nistor, care s-a născut în România, dar acum locuieşte la Bristol – Anglia, lucrează la un cămin de bătrâni, unde este administrator. Pentru a reduce la minimum riscul ca persoanele vârstnice să fie infectate cu coronavirus, Cosmin, alături de ceilalţi angajaţi ai căminului, au optat să intre în carantină.

”Am conştientizat că e cel mai sigur în a alege să intru şi eu în carantină alături colegii mei. La azilul unde lucrez, am oprit accesul familiilor şi al altor persoane din afara companiei pe data de 13 martie şi eu, împreună cu colegii mei am intrat în carantină pe data de 20 martie, cu 4 zile înainte de anunţarea oficială a carantinei în Marea Britanie. Practic, de la acea data, nimeni nu mai intrat sau ieşit din perimetrul proprietăţii, decât dacă este o urgenţă majoră”, afirmă tânărul din Alba Iulia.

Cosmin spune că firma la care lucrează, Cedar Care Homes, le-a oferit tot suportul şi necesarul pentru a fi cât mai confortabili şi apţi de muncă pe toată perioada carantinei şi un mic spor financiar pentru a fi motivaţi. ”Unul dintre cele mai mari impedimente e poate că dormim la comun, pe saltele gonflabile şi odihna nu se compară cu cea de acasă, deoarece odată ce deschizi ochii când te trezeşti, eşti la muncă şi trebuie să fii gata de acţiune. De asemenea avem un suport incredibil de mare din partea familiilor. Desi o parte au fost puţin sceptici la început, odată cu timpul şi cu agravarea situaţiei în Marea Britanie, Europa şi nu numai, sunt toţi alături de noi. Zilnic primim telefoane de susţinere, carduri cu felicitări pentru toată lumea din interior şi mici atenţii, de la flori, la cutii de ciocolată sau fructe. Suntem practic nişte mici super eroi pentru familiile persoanelor de care avem grijă”, mai spune Cosmin Nistor.

În România, acesta a profesat o bună perioadă de timp ca fotograf sportiv. În Anglia şi-a continuat pasiunea, fiind unul dintre fotografii ”Great Britain MiniFotball Union”. Acesta a primit felicitări din partea organizaţiei pentru care lucrează voluntar pentru că a decis să intre în carantină în scopul protejării vârstnicilor pentru care lucrează. ”Unul dintre fotografii şefi ai MiniFootball Union, Cosmin Nistor, s-a mutat în căminul de vârstnici unde lucrează, jonglând cu meseria de administrator şi ajutând la îngrijirea pacienţilor în vârstă, atunci când este nevoie. Cosmin, care s-a născut în România, dar acum locuieşte la Bristol – Anglia, a optat să fie pus în carantină în incinta casei de bătrâni unde lucrează, pentru a reduce riscul de a răspândi virusul printre rezidenţii care locuiesc acolo. Am dori să profităm de ocazie pentru a-l saluta pe Cosmin şi pentru fiecare alt lucrător cheie din Marea Britanie pentru eforturile lor herculiene în această perioadă dificilă, mulţumesc”, sunt cuvintele de pe pagina de Facebook a GB MiniFotball Union, adresate lui Cosmin.

Cosmin Nistor este fotograf sportiv şi în Anglia

Tânărul spune că lucrează ca voluntar pentru organizaţia de fotbal britanică. ”În cadrul Great Britain Minifootball Union (GBMFU) sunt chief photographer, unde sunt prezent la cea mai mare parte a competiţiilor importante, la o parte din meciurile naţionalei Angliei şi la prezentarea sponsorilor oficiali. De asemenea am o mică parte de implicare în zona organizatorică şi tehnică, deoarece fac parte din comitetul executiv al uniunii şi am drept de vot. Au ales să fiu implicat în această parte din pricina experienţei mele anterioare în ceea ce priveşte sportul: am lucrat în cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba. Trebuie să specific că aici lucrez că voluntar şi o fac doar din pasiunea care o port acestui sport şi din pricina prieteniei mele strânse cu preşedintele Mark Staines”, completează acesta.