Cum se pregătesc spitalele pentru creşterea cazurilor de Covid-19. Scenariul pus la punct în unităţile judeţene

La secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia s-a realizat o procedură de dezinfecţie, cu circuite speciale. Există personal nominalizat care 24 de ore din 24 numai de asta se ocupă, de dezinfecţie şi respectarea circuitelor.

De asmenea a fost desemnat personalul special care se ocupă de suspecţii de coronavirus, în compartimentul special amenajat în acest sens. Aici au fost internaţi în ultimele săptămâni peste 10 persoane, testele realizate fiind negative în cazul tuturor.

Conducerea unităţii medicale a mai stabilit spaţii de decontaminare, s-a făcut instructaje cu personalul angajat referitor la procedura de dezechipare, ca să nu se expună niciunui risc. Personalul angajat se poate întoarce şi la familie, la ieşirea din schimb, în cazul în care va trata pacienţi cu coronavirus.

O procedură similară a fost, deja, stabilită pentru secţia ATI. ”Dacă numărul cazurilor depistate o să depăşească capacitatea centrelor regionale – cele 6 – din ţară, vom deveni şi noi centru de izolare. Pacienţii mai grav vor fi transferaţi în ATI, unde am identificat 7 saloane unde se poate sta în izolare, din capacitatea de 25 de paturi pe care o avem. Pentru SJU Alba Iulia am limitat programările pentru internări, ca să facem loc în spital. Aparţinătorii internaţilor nu mai au aces în unităţile sanitare din judeţ. Ne-am organizat astfel încât nici pacienţii să nu sufere, aşa că atunci când au de primit ceva absolut necesar, mai merge câte o infirmieră la poartă şi preia. Doctorii iau legătura prin telefon cu aparţinătorii, în urma semnării unui acord informal, pentru a comunica date despre evoluţia stării de sănătate a bolnavilor internaţi”, a spus managerul spitalului, Diana Mârza, pentru ziarul Unirea.

Aceasta a completat că a fost organizată şi o întâlnire cu managerii de spitale din judeţ pentru a pune la punct un protocol de evacuare a bolnavilor internaţi la Secţia de Infecţioase cu alte boli, în cazul în care este nevoie, la spitalul din Alba Iulia, de capacitatea maximă pentru pacienţii cu coronavirus.” Am stabilit, cu fiecare spital parte, care are compartiment de infecţioase, unde va fi dus pacientul cu clostridium, hepatitele etc. La Infecţioase avem disponibile 46 de paturi, plus încă 8. Alba are 18 aparate de respirat. În judeţ mai sunt unul la Aiud şi unul la Blaj. Sanatoriile nu au astfel de aparate”, a afirmat Diana Mârza.





În Alba nu este confirmat niciun caz de îmbolnăvire cu coronavirus. Un număr de 19 persoane sunt în carantină, iar 171 sunt izolate la domiciliu.