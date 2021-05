Condamnat la închisoare cu executare după ce a sustras 6.000 de lei din maşina şefului său

”Tovarăşul” acestuia a primit pedeapsă cu suspendare. Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat hotărârea definitivă în 14 aprilie 2021. Astfel, C. Ioan Lucian a fost condamnat la 1 an de închisoare cu executare, iar T. Ioan a primit aceeaşi pedeapsă, care a fost amânată din punct de vedere a executării pe un termen de supraveghere de 2 ani. La Judecătoria Sebeş s-a dispus încetarea procesului penal faţă de C. Ioan Lucian după ce acesta s-a împăcat cu victima.

În rechizitoriu se precizează că cei doi bărbaţi, în noaptea de 23/24.10.2018, s-au întâlnit în Vingard şi au consumat alcool. Ulterior s-au deplasat la autoturismul marca Dacia, proprietatea persoanei vătămate, şi au sustras din interior cricul de roti, triunghiul reflectorizant, o cheie de roti şi trusa medicală, bunurile fiind împărţite între cei doi. În continuare, inculpatul T. Ioan i-a propus celuilalt bărbat să se deplaseze la o cabana unde erau cazaţi muncitorii, pentru că ştia ca acolo se afla parcată maşina şefului lui de echipa în care se aflau bani.

”Astfel, cei doi inculpaţi s-au deplasat la autoturismul iar C. Ioan Lucian a încercat sa deschidă portiera dreapta spate cu un briceag şi o ţeavă, iar din cauza ca a tras tare de mâner a rupt mânerul uşii. În continuare, acesta a spart cu cotul geamul cel mic din dreapta spate, a deschis uşa maşinii cu ajutorul ţevii, iar din maşină, dintr-o geaca a luat suma de 6.000 lei pe care a dat-o lui T. Ioan să o ţină până a doua zi. Tot din acea maşina, a mai sustras actul de identitate al persoanei vătămate şi doua ştampile, ultimele bunuri aruncându-le pe drum”, se susţine în rechizitoriul procurorilor. Ulterior, banii au fost returnaţi proprietarului.

Curtea de Apel a constatat că infracţiunea ce face obiectul cauzei a fost săvârşită după executarea pedepsei de 10 ani şi 4 luni închisoare, aplicată lui C. Ioan Lucian în 2009, fiind luate în considerare dispoziţiile referitoare la recidiva postexecutorie. Prin urmare, acesta a fost condamnat la închisoare cu executare. Chiar dacă acesta s-a împăcat cu victima sa, Curtea de Apel a constatat că înscrisul autentic a fost întocmit la data de 14 ianuarie 2020, după citirea actului de sesizare şi depus la dosarul cauzei la 16 ianuarie 2020, nemaiputând fi luat în considerare.