A murit la doar 18 ani în accident de motocicletă. Tânărul nu avea permis iar plăcuţele de înmatriculare erau false

Potrivit Poliţiei, accidentul s-a petrecut vineri seara, în jurul orei 21.00. Tânărul ar fi pierdut controlul motocicletei şi s-a răsturnat în afara carosabilului.

A suferit leziuni grave, care i-au cauzat decesul, a doua zi, la spital. Accidentul s-a petrecut pe DJ 704 A, în afara localităţii Pianu. Tânărul nu avea permis de conducere. Tânărul mergea cu motocicleta de teren ca să o alimenteze cu carburant şi ar fi derapat într-o curbă.

”În această dimineaţă, in jurul orei 8,30 am fost anunţaţi ca la spitalul din Alba Iulia a decedat un tânăr de 18 ani, din comuna Pianu care a fost implicat, seara trecută intr-un accident de motocicleta, pe DJ 704 A , in afara localităţii Pianu. Accidentul a avut loc in jurul orei 21.00, iar din primele cercetări a rezultat că tânărul nu ar fi adaptata viteza motocicletei la condiţiile de drum si s-a răsturnat in afara carosabilului. In urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că tânărul nu poseda permis de conducere iar plăcuţele de înmatriculare aplicate pe motocicleta erau false”, a transmis IPJ Alba.