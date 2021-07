Şi-a omorât prietenul pentru că s-a urcat la volan după ce a băut trei beri. Ce a decis instanţa

Accidentul a avut loc în 8 mai 2020, iar prima decizie în dosarul penal a fost pronunţată la Judecătoria Câmpeni pe data de 18 iunie 2021. R. Adrian (31 ani) a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă şi conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

În rechizitoriu, s-a reţinut că în seara de 8 mai 2020, acesta s-a deplasat cu autoturismul său de la locuinţa sa din satul Ruseşti, în centrul comunei Albac. Acolo s-a întâlnit cu doi prieteni şi au intrat într-un local, unde R. Adrian a băut trei beri de 0,33 litri.

În jurul orei 21.45, cei trei tineri s-au urcat în maşina condusă de inculpat, deplasându-se pe direcţia Albac - Horea, pe DN1R. Unul dintre ei a coborât după 200-300 de metri şi a urcat în autoturismul său , mergând apoi în aceeaşi direcţie, fiecare spre locuinţa lui. La km 78+200 m pe raza localităţii Albac, pe un sector de drum cu viteza limitată la 50 km/h, pe fondul consumului de alcool şi din cauza vitezei, autoturismul condus de R. Adrian a ieţit de pe şosea, a lovit un pom, un gard din lemn, un taluz din pământ şi o bară de fier pe care erau montate două indicatoare rutiere (limitare de viteză 50 km/h şi depăşirea interzisă).

Autovehiculul s-a răsucit spre stânga şi s-a ciocnit cu un alt autoturism, condus regulamentar din sens opus. În urma evenimentului rutier au rezultat avarierea autoturismelor şi rănirea lui R. Adrian şi a prietenului său, pasager pe scaunul din dreapta faţă a maşinii conduse de inculpat. La data de 10 mai 2020, din cauza traumatismelor suferite, victima a decedat la Spitalul Judeţean Alba.

19 sancţiuni contravenţionale în 5 ani

Şoferului i-a fost recoltată probă de sânge pentru stabilirea alcoolemiei, la ora 23.40, rezultatul fiind de 1,39 gr la mie.În cauză a fost întocmit un raport de expertiză medico-legală, în care se concluzionează că moartea victimei a fost violentă şi a fost urmarea unui traumatism cranio-cerebral, leziunile putându-se produce prin lovire de corpuri/planuri dure din interiorul unui autovehicul, în condiţiile unui accident rutier-pasager auto. În cursul judecăţii, inculpatul a recunoscut în totalitate săvârşirea faptelor aşa cum au fost reţinute în rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate, cerere admisă de către instanţă.

”În ceea ce priveşte gravitatea faptelor, instanţa o apreciază ca fiind una ridicată, având în vedere rezultatul produs, respectiv decesul unei persoane şi valoarea alcoolemiei. Inculpatul este posesor de permis de conducere din anul 2009, categoria B şi în perioada 2015-2020 a săvârşit 19 fapte contravenţionale dintre care 4 pentru încălcarea regulilor privind viteza de circulaţie, constatate şi sancţionate de organe de poliţie din 3 judeţe, aspecte ce rezultă din cazierul contravenţional al inculpatului, filele 51-52 dup. Inculpatul nu are loc de muncă.

Totuşi, instanţa are în vedere faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, că a avut şi are o conduită bună în societate, conform caracterizărilor depuse la dosar, iar conduita sa procesuală a fost una corectă şi asumată, recunoscând încă de la început comiterea faptei, prin conduita sa ulterioară evidenţiind regretul faţă de consecinţele imprudenţei sale, manifestând compasiune faţă de victimă şi familia acesteia şi resimţind sentimentul de vinovăţie. În final, instanţa va avea în vedere şi că inculpatul este o persoană tânără, care are un copil minor în întreţinere”, se precizează în motivarea hotărârii Judecătoriei Câmpeni.

În continuare, magistratul a constatat că nu sunt incidente nici circumstanţe atenuante, nici circumstanţe agravante, raportat la toate împrejurările legate de faptele comise şi la conduita inculpatului, instanţa reţine că nu se impun a fi stabilite circumstanţe atenuante judiciare. În final, acesta a fost condamnat la 1 an şi 11 luni de închisoare în regim de detenţie.

”Având în vedere numeroasele fapte contravenţionale săvârşite, faptul că inculpatul a săvârşit infracţiunea de ucidere din culpă sub influenţa unei alcoolemii ridicate, instanţa apreciază că această pedeapsă complementară este în măsură să preîntâmpine săvârşirea altor infracţiuni de această natură, în condiţiile în care inculpatul a dat dovadă de lipsă de responsabilitate la momentul săvârşirii infracţiunilor”, astfel a motivat instanţa decizia de condamnare la o pedeapsă cu executare. Tânărul a contestat hotărârea judecătoriei la Curtea de Apel Alba Iulia.