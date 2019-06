Zeci de mii de turişti au vizitat Tel Aviv-ul cu ocazia Gay Pride 2019

Lunile Mai şi Iunie au fost pline pentru turismul din Tel Aviv. După concursul Eurovision care a avut loc la finalul lunii Mai, a urmat parada comunităţii LGBTQ care a atras nu mai puţin de 250.000 de participanţi, dintre care 45.000 de turişti. Cea mai mare paradă Pride din Orientul Mijlociu a ajuns la cea de-a 21-a ediţie şi a evoluat în timp de la o paradă de o zi, la un festival ce s-a desfăşurat pe parcursul a câtorva săptămâni. Mai mult, dincolo de mesajul de încredere pentru comunitatea LGBTQ, parada a devenit şi o importantă atracţie turistică pentru Tel Aviv, anul acesta nu mai puţin de 45.000 de turişti au venit special pentru a participa la festival.

Peste 45 milioane de dolari cheltuiţi de turişti în perioada Gay Pride 2019

Tel Aviv a fost votat la categoria „Best Gay City” şi „The most Gay-Friendly city in the World”, parada Pride fiind unul dintre cele mai importante evenimente LGBTQ din lume, ce atrage mii de vizitatori în Israel. În perioada desfăşurării festivalului şi a evenimentului, turiştii au adus economiei locale peste 45 de milioane de dolari, fiind cheltuiţi 89 de milioane de dolari pentru publicitate către publicul LGBTQ, inclusiv pentru săptămână Pride.

Turiştii care vin cu ocazia acestui eveniment au media de vârstă de 37 de ani şi majoritatea optează pentru cazarea în apartamente închiriate. Hotelurile sunt alese de turiştii peste 40 de ani. Durata minimă a sejurului în perioada Tel Aviv Pride 2019 a fost de 5 zile.

Patrick Harris ambasadorul Tel Aviv Pride 2019

Actorul, scriitorul, cântăreţul şi producătorul american Neil Patrick Harris a fost ales ambasadorul Pride, afirmând în urma evenimentului că „Tel Aviv Pride a devenit un simbol important al vizibilităţii şi acceptării comunităţii LGBTQ pe plan internaţional. Suntem încântaţi să vizităm Israel pentru prima data şi onoraţi să fim parte din această sărbătoare care susţine comunitatea LGBTQ, atât în Israel, cât şi la nivel global, mai ales că sărbătorim 50 de ani de la revolta de la Stonewall”.

„Tel Aviv, care a fost deja recunoscut ca „oraşul cel mai prietenos cu comunitatea LGBTQ” şi un punct important pentru libertate, pluralism şi toleranţă, se mândreşte să găzduiască o populaţie mare şi diversă a LGBTQ. Parada Pride nu este doar o sărbătoare, ci o declaraţie de sprijin şi o oportunitate pentru a promova drepturile egale pentru toţi. Vom continua să susţinem şi să sărbătorim cultura locală LGBTQ şi să fim în continuare o destinaţie primitoare pentru comunitatea internaţională homosexuală”, primarul oraşului Tel Aviv, Ron Huldai.

70.000 de turişti români au vizitat Israelul de la începutul anului 2019 şi până în prezent

Cererea în creştere pentru destinaţia Israel se vede şi în datele înregistrate de Ministerul Turismului din Israel. De la începutul anului şi până la finalul lunii mai, 2019, peste 70.000 de turişti români au ajuns în Israel. Autorităţile se aşteaptă la o depăşire a recordului de 120.000 de turişti înregistrat anul trecut.

Despre Israel ca destinaţie de vacanţă pentru turiştii români

Israelul este o destinaţie importantă de călătorie pentru turiştii români, apreciată pentru pelerinajele organizate aici. Începând cu anul 2017, Ministerul Turismului din Israel şi-a concentrat eforturile pe promovarea oraşelor Tel Aviv şi Ierusalim ca două destinaţii de city break într-o singură vacanţă, oferind experienţe multiculturale, o viaţă de noapte intensă, delicii gastronomice şi posibilităţi pentru turismul de aventură. Peste 60 de zboruri săptămânale leagă acum Tel Aviv şi Eilat de principalele aeroporturi din România - Bucureşti, Timişoara, Cluj, Iaşi şi Sibiu (din luna iulie, 2018). Anul 2018 comparativ cu 2016 a înregistrat o creştere cu 152% a turiştilor români, iar perspectivele rămân extrem de pozitive.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: