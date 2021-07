Vacanţa din ţară: trei cazări cu spirit autentic, din Corbu, Olimp şi Delta Dunării

Cuibul de la Mare sau casa în care eşti răsfăţat de gazde

Cuplul care deţine Cuibul, aflat la zece minute de mers cu maşina de plaja Corbu, insistă să nu i se spună pensiune, ci casa prietenilor tăi de la mare. Şi cam aşa este atmosfera în această gospodărie deschisă turiştilor, de socializare de calitate, cu prieteni vechi, într-un loc cald şi primitor. Camerele sau odăile, cum le spun gazdele, sunt prevăzute cu paturi matrimoniale, televizoare LCD, internet wireless, aer condiţionat şi băi proprii utilate cu duşuri.

„Am descărcat de pe net câteva cursuri de turism şi am învăţat ce înseamnă să fii gazdă. Atunci când te interesează de invitaţi, când plantezi bine, bine culegi. Cuibul este un proiect de suflet, cu o implicare emoţională directă, un loc luat de la zero. Acum 12 ani, am cumpărat groapa de gunoi a satului, am plantat, ne-am îngrijit şi am crescut locul care acum este Cuibul de la Mare, un loc unde ne întâlnim cu prieteni anual”, spune Cosmin, gazda acestul loc frumos şi cald.

