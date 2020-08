The Rolling Stones va deschide în septembrie, în Londra, principalul magazin dintr-un lanţ

Fanii vor găsi în RS No.9 (9 Carnaby St.) haine, măşti cu însemnele formaţiei, dar şi cele mai noi discuri lansate de muzicienii britanici, potrivit news.ro.

Cel mai nou single The Rolling Stones, „Scarlet“, a fost lansat la începutul lunii. Piesa va fi inclusă pe varianta remasterizată a albumului „Goats Head Soup“ (1973), care va fi lansat în toamnă.

The Rolling Stones a lansat pe 9 iulie „Criss Cross“, prima dintre cele trei piese inedite incluse în varianta 2020 a albumului „Goats Head Soup”. Ea a urmat „Ghost Town“, compoziţie originală.

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra în 1962, este una dintre cele mai longevive şi apreciate formaţii rock din lume. Până în prezent, grupul britanic a lansat 30 albume de studio, care au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de copii pe plan mondial. Între discurile de referinţă se numără „Their Satanic Majesties Request” (1967), „Beggars Banquet” (1968), „Let It Bleed” (1969), „Sticky Fingers” (1971), „Exile on Main St” (1972), „It's Only Rock 'n Roll” (1974), „Tattoo You” (1981), „Steel Wheels” (1989), „Voodoo Lounge” (1994) şi „Bridges to Babylon” (1997).

În prezent, grupul este format din Mick Jagger (voce, chitară), Keith Richards (chitară, voce), Charlie Watts (tobe) şi Ronnie Wood (chitară). Grupul britanic a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989. Cel mai recent disc al formaţiei, „Blue & Lonesome“, a fost lansat în 2016.