Ce domină în prezent în living room şi ce folosim în băi? Vedeţi clasamentul nostru cu TOP 10 culori de pardoseală din vinil. Haideţi să aflăm ce culori de pardoseală sunt cel mai des cumpărate!

Locul 10

Plăcile de vinil Stejar Georgetown

Aceasta este o culoare clasică pentru plăcile de vinil disponibile pe piaţă. Este o nuanţă destul de închisă şi caldă de stejar care aminteşte de clima sud americană. O culoare foarte naturală ce creează senzaţia de siguranţă şi atmosfera de acasă în orice spaţiu. O pardoseală cu o structură clasică, solidă şi cu multe elemente rustice (noduri) este potrivită pentru orice cameră. Plăcile de Stejar Georgetown arată foarte natural şi autentic. Acest decor va fi foarte potrivit atât pentru un interior minimalist, cât şi pentru unul rustic.





Locul 9

Plăci de vinil Stejar Weisshorn şi Stejar Preston

Aceste două nuanţe foarte asemănătoare au înlocuit tradiţionalele tonuri de alb curat, care până de curând erau foarte prezente în revistele de design interior. Weisshorn şi Preston sunt decoruri de stejar albit, perfecte nu doar pentru un interior în stil scandinav, dar şi unul cu accente marine. Acestea se pot combina foarte bine cu bleumarin, cu roşu închis, aducând prospeţime şi o atmosferă specifică de litoral. Nu ne miră faptul că aceste culori de pardoseală sunt foarte căutate în zonele de la malul mării.

Locul 8

Plăci de vinil Stejar Grants

Nimeni nu ar trebui să fie surprins de poziţia a opta în clasament pentru culoarea întunecată, fumurie a plăcilor de vinil Stejar Grants. Culorile închise revin în saloane, la propriu. La începutul secolului al XXI-lea, saloanele, băile şi coridoarele erau decorate cu nuanţe întunecate, maiestuoase de lemn exotic - lemn de trandafir şi mahon. Grants este o culoare care ne poartă către acea tradiţie. Arată fantastic cu pereţi în culori pastel, fiind una din tendinţele de vârf din acest an. Dacă nu vă temeţi de contraste, plăcile de vinil Stejar Grants se vor potrivi perfect cu interiorul bogat, glamour, precum şi cu un decor colonial, apăsător.





Locul 7

Plăci de vinil Stejar Wellington şi Stejar Pasadena

Aceste două decoruri sunt deschise, nuanţele de stejar albit luminând orice cameră. O pardoseală cu o culoare plăcută, lejeră, care aduce luminozitate, un sentiment de prospeţime şi curăţenie în casă. Pardoselile albite au fost un succes în ultimii ani, fiind preferate de cei care vor un stil modern, dar care totuşi doresc să evite nuanţele reci, complet albe, având culori discrete care vor încânta pe toată lumea. Aceste decoruri sunt foarte potrivite pentru interiorul apartamentelor de investiţii şi de închiriat, reprezintă o bază excelentă pentru aproape orice stil de finisare şi nu se demodează niciodată.

Locul 6

Plăci de vinil Stejar Alaskan

Pardoselile albe nu mai domină în amenajările arhitecţilor de top care caută permanent o nouă inspiraţie. Totuşi, acestea au încă un număr mare de admiratori entuziaşti. Un exemplu perfect al acestei tendinţe este pardoseala Stejar Alaskan, a cărei nume se referă în mod evident la atmosfera din Alaska, la troienile de zăpadă şi nordul îngheţat. Pardoseala albă oferă o mare strălucire şi luminozitate în camere, dar necesită mult efort pentru menţinerea curăţeniei. Dacă nu vă deranjează o implicare ceva mai mare în păstrarea unei curăţenii perfecte, acest decor vă va răsplăti prin crearea unui efect de spaţialitate şi strălucire naturală.

Locul 5

Plăci de vinil Stejar Yakima

Modelul clasic, atemporal al decorului Stejar Yakima aduce în minte clasicele interioare europene pline de antichităţi, obiecte de designer şi ţesături frumoase. Acest decor este extrem de elegant, iar datorită acestuia, fiecare interior va dobândi un aspect luxos. Desenul clar, structurat face ca acest decor să semene cu plăcile din stejar natural. Este o culoare care se va integra foarte bine în camere spaţioase şi elegante, dar şi în apartamentele tradiţionale de la bloc. Discreţia sa vă va oferi libertate pentru a redecora spaţiul din jur. Prin urmare, Stejar Yakima este potrivit pentru un livingroom minimalist, dormitor rustic sau baie în stil glamour. Acest decor este unul dintre cele mai versatile şi universale pentru amenajarea interiorului.

Locul 4

Plăci de vinil Stejar Wiliamsburg

Locul patru vine cu o surpriză în clasament: Stejar Wiliamsburg, decorul care te surprinde prin plasarea atât de sus în top. Este un stejar învechit, rustic, pe care majoritatea dintre noi îl asociem cu cabanele masuriene, din lemn. Numeroasele striaţii şi nervuri adaugă un caracter autentic, natural şi cald acestei pardoseli. Cu siguranţă nu este un decor pentru oricine, având o textură îndrăzneaţă şi fără compromisuri. Cu toate acestea, dacă nu ne este frică de decorurile puternice, cu caracter, Wiliamsburg poate fi un accent care va „construi” un interior minunat.

Locul 3

Plăci de vinil Stejar Yankee

Acest decor este ales adesea de persoanele care şi-au dorit să cumpere o pardoseală din lemn. Plăcile de vinil Stejar Yankee sunt aproape identice în ceea ce priveşte textura, culoarea şi aspectul estetic în ansamblu. În faţa lemnului acestea au un mare avantaj pentru că sunt impermeabile şi foarte durabile. Stejar Yankee nu este doar un sinonim pentru o pardoseală de lux, ci şi o culoare deschisă şi caldă, care constituie o bază perfectă pentru a introduce alte elemente extravagante în amenajare. Tonurile deschise de stejar pe pardoseală nu vor domina interiorul, acestea vor crea fundalul perfect atât pentru un interior scandinav, cât şi pentru unul glamour. O pardoseală în culoarea stejarului natural se potriveşte bine cu pereţi în culori puternice, saturate.

Locul 2

Plăci de vinil Stejar Gaillarde

Acesta este cu siguranţă unul din decorurile de succes ale acestui an: stejar foarte natural, proaspăt. Frecvenţa nervurilor integrate în design este ideală. Acest decor are avantajul că vine într-un format foarte mare. Plăcile mari de vinil pot mări vizual suprafaţa cu până la 10%. Clienţii de pardoseală ştiu acest lucru, deoarece plăcile cu dimensiuni XXL cum este Superiore sunt foarte apreciate. O placă lungă nu se referă doar la lemn, ea poate crea impresia de alungire sau de lărgire a camerei. Plăcile din colecţia Superiore sunt cu siguranţă printre cele mai lungi plăci de vinil disponibile în Europa. Aceste au o lungime de 183 cm, ceea ce le face să pară naturale. Plăcile Arbiton Superiore au structură sincronizată (Natural Synchrone Structure) care se datorează tehnicii de embosare (EIR), care pentru prima dată folosită la plăci de vinil cu HD Mineral Core, reuşeşte să imite perfect desenul lemnului. Are un efect foarte natural, care este amplificat de un finisaj mat în profunzime şi elegant.

Locul 1

Plăci de vinil Arbiton Herringbone Wembley

Am ajuns şi la best seller, decorul cu cel mai mare succes în vânzări. Wembley în sine nu este altceva decât stejar natural, proaspăt, luminos, dar aranjat în model herringbone englezesc, creează o impresie uimitoare. Naturaleţea, căldura, aranjarea nervurilor şi striaţiilor sunt principalele caracteristici ale liderului din lista noastră. Decorul Herringbone Wembley este câştigătorul incontestabil al acestui clasament. Investitorii adoră acest model şi apreciază faptul că, dacă doresc să aibă un model herringbone, nu mai trebuie să cumpere lemn care nu este durabil şi este sensibil la apă. Herringbone Wembley este un decor care apare cel mai adesea în revistele de top pentru finisaje interioare. Numele în sine - desigur, se referă la Anglia, care are multe în comun cu istoria tiparului de heringbone. O pardoseală realizată din plăci de vinil Herringbone Wembley are un design frumos, prezentând destule nervuri şi striaţii; s-ar integra lejer într-un stil victorian dar şi la case cu aspect rustic.