- Gabriel, spune-ne, care a fost experienţa ta anterioară cu pierderea în greutate şi aderarea la o dietă sănătoasă

Pentru a slăbi, am respectat câteva diete înainte şi am mers la sala de sport. S-a dovedit a fi o adevărată auto-tortură şi în curând mi-am pierdut motivaţia, aşa că nu am ajuns la niciun rezultat.

Înainte de MonacoFit am încercat să mănânc sănătos pe cont propriu, dar am revenit repede la obiceiurile mele obişnuite, pentru că înainte părea că mâncarea sănătoasă înseamnă să mănânci doar salată, hrişcă şi broccoli (râsete). Desigur, nu am putut trăi aşa mult timp şi am renunţat repede la acest stil de viaţă „sănătos”.

- Cum a decurs procesul de slăbire cu MonacoFit.com? Ce te-a ajutat să te motivezi pentru o perioadă lungă de timp?

Totul s-a întâmplat în mod natural şi simplu - mâncărurile şi combinaţiile de produse oferite de MonacoFit sunt foarte delicioase, aşa că am fost fericit să pregătesc mâncarea pentru mine şi să încerc fiecare reţetă. Când am văzut curând primele rezultate şi kilogramele pierdute, motivaţia a crescut şi mai mult.

Meniul MonacoFit este bine gândit, aşa că nu mi-a fost foame nicio clipă. Am fost chiar uimit de diferitele combinaţii de produse şi de modalităţile de a le pregăti. Este ca un produs obişnuit la care nici măcar nu mă uitam înainte, dar se dovedeşte că nu numai că ajută la scăderea în greutate şi arderea grăsimilor, dar poate fi făcut incredibil de delicios. Şi deserturi MonacoFit - cine ar fi crezut că urmând o dietă, aş putea să mănânc şi dulciuri :)

- Ai urmat instrucţiunile din meniu sau te-ai abătut de la plan?

La început, am urmat planul MonacoFit 100% pentru că am vrut să-mi ating obiectivul şi să slăbesc cât mai curând posibil. Mai târziu am început să improvizez mai mult şi să înlocuiesc un produs sau două în reţetă. În opinia mea, cea mai bună parte este că, în timp, greutatea a început să scadă de la sine, indiferent dacă respectam totul, 100% conform planului.

Datorită MonacoFit, m-am simţit şi am arătat ca un tânăr de 20 de ani la 39 de ani! Nu numai că am pierdut 25 de kilograme de grăsime, dar mi-am îmbunătăţit viaţa în general - am mai multă energie, mai multă putere şi excesul de greutate nu mă mai deranjează. În sfârşit simt şi arăt aşa cum vreau.

- Când ai observat primele rezultate? Cum erau?

După prima săptămână, am început să mă simt „mai uşor” şi hainele mele erau mai largi. Am fost foarte surprins când am ajuns pe cântar şi am văzut că deja am pierdut mai mult de 2 kg în primele săptămâni!

- Vreunul dintre prietenii tăi utilizează, de asemenea, MonacoFit.com? Ai recomandat acest program altora?

Când am început să folosesc MonacoFit, prietenii mei au râs de mine şi mi-au spus că nu voi putea să-l respect. Dar când prietenii au văzut că am slăbit cu adevărat cu acest program, şi-au schimbat repede părerea. Unii dintre prietenii mei, după ce au aflat despre rezultatele mele, au început, de asemenea, să folosească acest program - au vrut să încerce „pe pielea lor” şi să vadă dacă pot slăbi cu adevărat consumând şi mâncare consistentă şi delicioasă.

- Ce ai recomanda altor persoane care doresc să slăbească?

Răspundeţi la o întrebare simplă - doriţi să vă simţiţi minunat şi veseli zilnic? Dacă da, trebuie doar să vă alăturaţi MonacoFit şi să vă treziţi în fiecare dimineaţă cu un zâmbet şi o dispoziţie bună. Pentru că singurele lucruri pe care le puteţi pierde prin aderarea la MonacoFit sunt kilogramele în plus şi zilele sumbr

