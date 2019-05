Nutriţionistul Mihaela Bilic: „Suntem programaţi pentru a ne îngrăşa“

Absolventă a Facultăţii de Medicină, dr. Mihaela Bilic este de peste 15 ani medic nutriţionist. Autoare a unor cărţi de succes, vândute în mii de exemplare („Silueta dincolo de mituri“, „Trăiesc, deci mă abţin“, „Sănătatea are gust“), Mihaela Bilic ne îndeamnă să facem din mâncare un prieten şi din alimentaţia sănătoasă şi echilibrată un stil de viaţă. Revenind la cărţile publicate, nutriţionistul susţine în „Ronţăieli (ne)vinovate“ că „Suntem programaţi pentru a ne îngrăşa“, iar explicaţia este următoare:

Redăm textul publicat în carte:

Nu suntem făcuţi pentru a trăi cu mâncare din belşug. Nu suntem construiţi să mâncăm în fiecare zi, cu atât mai mult de 3 ori/zi. Nu avem mecanisme naturale de slăbit şi nici nu avem ce să facem cu excesul de calorii. Decât grăsime.

Nu ştim să evaluăm conţinutul de energie din alimente, noţiunea de mult sau puţin este măsurată din ochi, iar ei ne păcălesc. Nu avem receptori pentru gustul gras, nu putem să facem diferenţa între 1 sau 2 linguri de ulei. Doar ficatul şi bila trag semnalul de alarmă când exagerăm grav.

Natura ne-a făcut pofticioşi şi mâncăcioşi, când găseam mâncare trebuie să ne umplem burta maxim şi să facem cât mai multe depozite de grăsime, din care apoi să putem supravieţui când nu avem mâncare. Doar că acum avem. Din abundenţă. Natura a lăsat alimente simple, pe care noi trebuie să le mestecăm/prelucrăm din greu pentru a extrage din ele nutrienţii. Dacă am mânca sfeclă sau trestie de zahăr, n-ar exista pericol de supraconsum. Dacă am decoji seminţele de floarea soarelui una câte una, n-am depăşi doza optimă de o lingură de ulei/zi. Dacă n-ar exista alimente prelucrate şi procesate, ar trebui să gătim pornind de la ingrediente simple şi atunci am şti cu siguranţă ce avem în farfurie.

Realitatea este că mâncăm mult şi concentrat, un fel de super food, totul este cu mai multe proteine, grăsimi, zahăr. Totul este cu mai multe calorii. Suntem programaţi să ne îngrăşăm, natura nu vede în asta o problemă, ţine de supravieţuire. Problema e când mai intrăm în hibernare, pentru că grăsimea de rezervă nu se consumă decât în perioada de penurie alimentară. Şi asta nu se mai întâmplă, cel puţin nu acum şi nici în curând, nu e Europa.

