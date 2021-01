Multă artă şi explozie de culori într-un apartament în stil clasic din centrul Capitalei

Apartamentul are 180 metri pătraţi împărţiţi într-un open space format din bucătărie, living şi dining, trei dormitoare, trei băi, două dressinguri şi un hol de intrare spaţios. Un balcon mare, ce se intinde pe toată lungimea apartamentului, oferă o vedere de ansamblu asupra parcului din apropiere.

Comoda de televizor a fost cumpărată de la showroom-ul Caracole, din Băneasa Shopping City.

Proprietarii, un cuplu tânăr de bucureşteni, au o sensibilitate aparte în faţa creativităţii şi inovaţiei, aşa că şi-au dorit ca locuinţa lor să fie o oglindire a acestor termeni. Designerului Hamid Nicola Katrib i-a revenit sarcina să se ocupe de conceperea decorului, iar punctul de pornire a fost contopirea stilului modern cu cel clasic, „pentru a aduce o infuzie de nostalgie”. Implementarea conceptului de design a durat şase luni, povesteşte Hamid.

În dining a fost amplasat un bar albastru creat chiar de Hamid. Acesta se numeşte Red Surprise şi debordează de energie datorită bogăţiei de culori.[/caption]

„Clientul şi-a dorit o amenajare modernă şi confortabilă, cu o notă de glam şi nostalgie. Din acest motiv am folosit câteva elemente clasice, precum ancadramentele pereţilor, pe care le-am reinterpretat şi simplificat la maximum. În plus, am completat decorul cu o serie de accesorii chic şi îndrăzneţe”.Designerul a creat special pentru acest proiect două tablouri acrilice, picturi de natură statică. Aşezate simetric faţă de bibliotecă - amplasare specifică stilului clasic - , acestea sunt acompaniate de două lucrări elagante, din bronz, ale sculptorului român Marcel Guguian, piese ce sporesc latura artistică a amenajării. La capitolul operă de artă ar putea fi încadrat - metaforic vorbind - şi tapetul din hol marca De Gournay, pictat manual pe mătase. „Întotdeauna fac din designul unei intrări un statement, întrucât cred în importanţa unei prime impresii”, spune designerul.

