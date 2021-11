Marius Cozmiuc are 29 de ani şi este legitimat la Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti, fiind căpitanul lotului de canotaj masculin, iar Ciprian Tudosă (24 ani) este legitimat la Clubul Sportiv Steaua Bucureşti. Sportivii români au concurat împreună pentru prima dată în 2017, iar de atunci au crescut de la an la an şi au devenit unul dintre cele mai puternice echipaje de dublu rame din lume. Au câştigat împreună numeroase titluri, dar visul lor a fost un podium olimpic, pe care au reuşit să şi-l împlinească anul acesta, câştigând argintul la Jocurile Olimpice.

„Ca să ajungi la performanţă depinde foarte mult de tine, de felul cum gândeşti. Dacă ai un vis, trebuie să lupţi până la capăt. Chiar dacă pe parcurs o să întâmpini foarte multe dificultăţi, niciodată să nu cedezi. În canotaj este extrem de greu, dar după ce obţii primele medalii parcă toate aceste greutăţi se şterg şi reuşeşti să te bucuri după toţi anii de muncă“, a declarat Marius Cozmiuc la interviurile Adevărul Live.

„Pe podium este cel mai frumos moment, te încarci cu energie pentru competiţiile ce vor urma. Este cea mai mare mulţumire. Acolo se şterg momentele mai puţin plăcute, le vizualizezi pe toate într-o fracţiune de secundă şi îţi spui în sinea ta că a meritat fiecare sacrificiu. Sper ca prin rezultatele pe care le-am obţinut atât noi, cât şi colegii noştri, să le putem da copiilor încrederea că dacă se apucă de acest sport, pot deveni într-o zi campioni olimpici, europeni sau mondiali. Noi aveam exemple, dar din generaţiile mult mai vechi. Cred că asta lipseşte sportului românesc, ambiţia“, a completat Ciprian Tudosă.

Eforturile din spatele succesului celor doi sportivi

Cei doi vicecampioni olimpici spun că, de multe ori, munca mentală este mult mai dificilă pentru un sportiv decât cea fizică, iar din acest punct de vedere fac o echipă foarte bună, se completează şi au încredere deplină unul în celălalt.

„Poate sună puţin absurd, dar gândiţi-vă că în concurs nu vorbim aproape deloc. Totul se rezumă la cel mult un cuvânt, pentru că gândim la fel. Dacă ai încredere şi dorinţă multă, treci peste obstacole, lupţi pentru visul tău şi încerci să devii din ce în ce mai bun. Şi mă bucur că am reuşit să le insuflăm adversarilor noştri o oarecare frică: Aveţi grijă că vin românii! Sunt foarte bucuros pentru că avem o echipă tânără, hotărâtă, motivată. Îl avem pe Ciprian, care este ambiţios şi foarte hotărât“, a spus Marius Cozmiuc.

Întrebaţi ce gânduri le rulează în minte atunci când reprezentă România la competiţiile importante, cei doi au răspuns:

„Nu am gânduri. Urmăresc cursa, îl urmăresc pe Ciprian şi încerc să păstrez ritmul cât mai bine şi să văd ce se întâmplă în jur, cât să nu le permitem adversarilor să ia un avantaj mare faţă de noi. Vreau să avem tot timpul control asupra cursei“, a spus Marius Cozmiuc.

„Primul gând este de mândrie că am ajuns printre cei mai buni sportivi ai lumii şi că ne putem reprezenta ţara acolo unde mulţi îşi doresc să ajungă. Este acel moment pe care îl aştepţi întregul an, antrenându-te zi de zi, este evaluarea după un an de muncă“, a completat Ciprian Tudosă.

Importanţa alimentaţiei

„Alimentaţia este un aspect foarte important în viaţa unui sportiv şi avem norocul să fim sponsorizaţi de Herbalife Nutrition . Produsele lor din gama Herbalife24 sunt certificate Informed Sports, nu trebuie să ne facem griji cu privire la substanţe dopante sau alte lucruri care ne-ar putea pune sănătatea în pericol. Refacerea este foarte importantă pentru un sportiv şi de multe ori face diferenţa între concurenţii de pe podium şi restul concurenţilor. Degeaba ai dat acum totul dacă în cursa următoare nu mai poţi da nici 20% din cât ai făcut anterior. Noi ne-am educat în aşa fel încât să ştim ce ne face bine din punct de vedere alimentar şi ce suplimente ne ajută. Alimentaţia este combustibilul de calitate de care avem nevoie şi trebuie să avem grijă zilnic ce consumăm, iar produsele Herbalife Nutrition reprezinta nutriţia de calitate şi de încredere, atât de necesară nouă“, a spus Ciprian Cozmiuc.