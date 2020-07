Marea Britanie a emis o monedă în onoarea cântăreţului Elton John

Moneda, creată de artistul Bradley Morgan Johnson, are pe o faţă pălăria şi faimoşii ochelari-emblemă ai cântereţului.

„Este într-adevăr o onoare să fiu recunoscut în acest fel“, a spus Elton John, în vârstă de 73 de ani.

„Ultimii ani au fost marcaţi de câteva momente memorabile ale carierei mele şi acesta este un altul uimitor din călătoria mea“, a adăugat el.

Elton John, care a fost înnobilat în 1998, este al doilea artist comemorat în seria legendelor muzicii ale Royal Mint, după formaţia rock Queen.

El a vândut peste 250 de milioane de discuri, cu melodii celebre precum „Candle in the Wind“, „Your Song“ şi „Bennie and the Jets“.

Artistul a fost nevoit să amâne un lung turneu de adio din cauza pandemiei de coronavirus.

The Royal Mint a anunţat că lucrează împreună cu Elton John la o piesă de colecţie care va fi licitată anul acesta cu scopul de a-i sprijini pe cei afectaţi din industria muzicală.