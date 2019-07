Cum scapi de kilogramele în plus fără a elimina carbohidraţii din dietă

Dietele care exclud carbohidraţii sunt foarte eficiente pentru cei care doresc să slăbească rapid. Chiar şi aşa, excluderea acestei categorii de alimente vine cu anumite dezavantaje. Deşi luptă cu kilogramele în plus, dieta care presupune excluderea pâinii, cartofilor şi orezului poate avea pe termen lung efecte nedorite asupra sănătăţii. Carbohidraţi sunt benefici pentru că reprezintă combustibilul creierului, al glandelor suprarenale şi tiroidei, toate acestea fiind cruciale pentru energie, somn şi păstrarea greutăţii. În plus, lipsa carbohidraţilor dereglează metabolismul, scrie yahoo.com

Mâncaţi încet

Veţi accelera metabolismul atunci când înţelegeţi că este recomandat să petreceţi cel puţin 20 de minute la masă. Acordând timp corpului pentru a resimţi senzaţia de saţietate, nu veţi ajunge să mâncaţi mai mult decât organismul are nevoie.

Înlocuiţi, nu eliminaţi

Înlocuiţi carbohidraţii care nu vă sunt benefici (dulciuri, făină rafinată) cu cei complecşi ( leguminoasele si cerealele integrale), în loc să excludeţi întreaga categorie. De exemplu, puteţi să înlocuiţi zahărul cu mierea sau pâinea albă cu cea integrală.

Mănâncă intuitiv

În loc să gustaţi din toate, acordaţi o atenţie sporită calităţii alimentelor pe care le alegeţi. Concentraţi-vă pe ceea ce vă ajută să alungaţi foamea. Dacă o eugenie cu ciocolată are 400 de calorii, o pară are numai 60 de calorii. Alegerea desertului potrivit vă aparţine.

Recunoaşteţi mâncatul pe fond de stres

Stresul ridicat poate contribui la creşterea în greutate. Există fenomentul cunoscut sub denimirea de „stres-eating“ care creşte pofta de mâncare odată cu nivelul de stres. Lupta cu kilogramele în plus însemnă şi lupta cu stresul. Asiguraţi-vă că aveţi un somn adecvat, relxaţi-vă şi luaţi-vă timp pentru voi, şi veţi avea mai multe şanse să scăpaţi de kilogramele în plus, fără a elimina carbohidraţii din dieta dumneavoastră.

Gustări inteligente

Gustările sănătoase, frumos ambulate, pot fi bucuria pauzelor zilnice. Dar aveţi grijă ce alegeţi să mâncaţi între mesele principale. Asiguraţi-vă că alegeţi carbohidraţi complexi, nu dulciuri sau chipsuri. Optaţi pentru nuci şi seminţe, iaurt grecesc, fructe sau legume.

