Au angajat o mamă surogat, dar acum refuză copilul: ce a iscat coşmarul prin care trece cuplul

Nu tot ce planifici ajunge să se concretizeze. Asta a înţeles şi un cuplu al cărui vis de a avea copii s-a transformat într-un coşmar, după trei sarcini pierdute şi un diagnostic de sindrom al ovarelor polichistice. Pentru că nici vârsta de 40 de ani a femeii nu era aliat în această luptă, cei doi au decis să angajeze o mamă surogat, pentru a fi siguri că vor avea copilul pe care şi-l doreau atât de tare.

Entuziasmaţi că vor deveni în sfârşit părinţi, cei doi au suferit un nou şoc când au aflat că s-a produs o încurcătură, iar bărbatul nu era adevăratul tată al copilului.

Nesiguri de deciazia pe care ar trebui să o ia, aceştia au cerut păreri pe platforma Reddit, întrebând comunitatea dacă e normal să se simtă vinovaţi că nu mai vor copilul.

„Eu şi soţia mea ne-am dorit foarte mult un copil. Ea a pierdut trei sarcini, aşa că în cele din urmă am plătit o mamă surogat cu o sumă uriaşă, astfel încât să avem propriul nostru copil. Mama surogat era o doamnă de treabă, care a avut grijă de ea, aşa că totul a decurs bine. Eu şi soţia mea am fost aşa fericiţi în ziua în care aceasta a născut, numai că, odată ce am văzut copilul, am ştiut că ceva nu e în regulă. Copilul avea trăsături asiatice, păr negru şi ochii căprui, iar noi doi suntem albi, blonzi şi cu ochii albaştri. Am luat legătura cu medicii imediat şi am cerut un test ADN. Nu sunt tatăl“, a povestit bărbatul pe Reddit, potrivit Mirror.

„Am fost foarte supăraţi. Am contactat compania care ne-a ajutat să găsim mama surogat şi banca de spermă şi au făcut o investigaţie. Ne-au spus că s-a produs o confuzie «extrem de rară» şi s-au oferit să ne dea compensaţii în bani. Nu ne deranjează că e asiatic, pur şi simplu ne doare că nu e al nostru. Sunt un nemernic că vreau să-i dau în judecată şi să refuz copilul?“, a întrebat el.

Subiectul a stârnit o dezbatere aprinsă pe Reddit, unde bărbatul a primit peste 4.600 de mesaje, mulţi reproşându-i că vrea să abandoneze copilul.

„Ca bărbat, m-ar durea foarte tare să ştiu asta. M-aş simţi parţial emasculat. Dar dacă mi-am dorit asta şi soţia mea şi-a dorit asta, nu aş pierde şansa care ni s-a dat doar din cauza unei încurcături“, a scris un utilizator.

Iar un altul i-a transmis: „Ai adus copilul pe lume, acum e treaba ta să-l creşti“.

„Dacă voiau un copil, trebuiau să adopte un băiat sau o fată. Ar fi fost mai ieftin decât o mamă surogat“, a mai completat o persoană.

