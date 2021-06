6 lecţii de viaţă pe care mi-aş fi dorit să le fi învăţat mai devreme

Adevărul este că menirea noastră a tuturor este să ne împărtăşim darurile şi pasiunile cu cei care ne înconjoară. Dar nu toţi au curajul pe care-l ai tu. Cu toţii suntem capabili să facem asta, dar nu toţi credem că şi putem.

Credinţa. Chiar despre asta este vorba. Să crezi în tine, să crezi în viziunea ta şi să crezi că, în timp, chiar poţi face lumea mai luminoasă şi mai bună.

Şi ştiu că tu chiar poţi face asta. Am văzut ce înseamnă ca an după an să te străduieşti să-ţi împarţi darurile cu cei din jur. Pentru că, de fapt, eu sunt tu. Cu câţiva ani în plus, cu câteva riduri în plus, şi cu câteva lecţii învăţate în plus.

Şi dacă tot vorbim despre lecţii, noi suntem aceia care am scris un întreg e-book plin de învăţăminte! Da, aşa este – o carte digitală! Acel vis al nostru a devenit în sfârşit realitate. Aşa că nu te agita prea mult. Continuă să munceşti din greu şi să înveţi – şi, de asemenea, să-i tratezi pe ceilalţi cu bunătate şi compasiune. Pentru că au nevoie de multă compasiune pentru a-şi putea aborda frica în mod direct. Iar cuvintele îi pot ajuta să facă exact acest lucru.

A venit timpul să-ţi dai voie să faci asta.

Din toată inima,

Eu, cel puţin mai în vârstă decât Tine

Iată 6 lecţii de viaţă extrase din cartea 70 de lecţii de viaţă pe care mi-aş fi dorit să le fi învăţat mai devreme:

1. Vulnerabilitatea înseamnă curaj

Ai putea crede că a spune adevărul despre lucrurile prin care ai trecut şi despre durerea şi suferinţa pe care le-ai încercat reprezintă o dovadă de slăbiciune şi de lipsă de înţelepciune. Dar aceasta este doar o minciună pe care ne-o spunem nouă.

Adevăratul act de curaj este să te expui – cu răni şi cu tot restul şi să-ţi păstrezi sufletul oricum. Pentru că pe toţi ne-a rănit ceva cândva. Şi asta ne face oameni. Iar ceea ce ne aduce împreună într-un fel profund şi plin de înţelesuri este să vorbim despre asta.

Trecutul tău are putere asupra ta doar dacă îl ţii încuiat undeva departe, în întuneric. Dar nimic nu se compară cu lumina adevărului. Priveşte cum oamenii gravitează în jurul acestei lumini ca nişte insecte în jurul unui bec.

Vulnerabilitatea este magică. Iar această magie este magnetică. Şi vindecătoare.

2. Viaţa merge mai departe

Robert Frost a spus odată: “În patru cuvinte pot să rezum tot ceea ce am învăţat despre viaţă: viaţa merge mai departe”.

John F. Kennedy a spus cândva: „Schimbarea este legea vieţii. Iar cei care se uită doar spre trecut sau spre prezent vor rata cu siguranţă viitorul.”

Heraclit a spus odată: “Nu există nimic permanent, cu excepţia schimbării”.

Ai înţeles ideea. Viaţa însăşi este într-o perpetuă stare de schimbare – flux şi reflux.

Aruncă o privie nu mai departe de râul sau lacul din oraşul în care trăieşti şi observă valurile venind şi retrăgându-se. Când ţi se pare că viaţa te încarcă cu mai mult decât poţi duce, fii conştient că valul se va retrage în cele din urmă. Şi că şi asta va trece. Totul are un sfârşit. Cea mai rea furtună, cele mai lungi ierni, cele mai strălucitoare stele – toate se vor diminua în timp.

Şi aşa se va întâmpla şi cu tine. Dar viaţa merge mai departe.