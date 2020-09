Moda sustenabilă: un startup francez creează accesorii de lux din piele de peşte

Ictyos este o companie fondată în Franţa de către trei studenţi la chimie care şi-au găsit inspiraţia într-un loc bizar: tomberoanele din spatele restaurantelor. Pasionaţi de sustenabilitate şi refolosirea resurselor, cei trei au avut ideea de a crea accesorii de modă din pielea de peşte.

„Era o resursă aruncată. Dar ea e asemănătoare cu pielea tradiţională. Impulsul a fost să reciclăm” spune Benjamin Malatrait, co-fondator al Ictyos, citat de Digi24 . Malatrait şi colegii săi au studii de chimie, cunoscând procesul prin care se vopseşte pielea, iar acum adună între 10 şi 12 tone de piele de peşte pe an pentru a o prelucra.

„Pielea de somon are câteva particularităţi- flexibilitate şi fineţe. Grosimea sa este sub jumătate de milimetru, dar are o rezistenţă apropiată de cea a pielii de bovină. Are totuşi dimensiuni mici, însă textura sa este apropiată de cea a solzilor. Arată ca cea de reptilă. Vizual... e chiar exotică” mai spune Malatrait.

Tratamentul pielii (curăţarea, tăbăcirea şi vopsirea) durează aproximativ două săptămâni, iar startup-ul lucrează deja cu 250 de clienţi, artizani şi companii, pielea de peşte fiind folosită pentru brăţări de ceas, poşete sau haine. Printre acestea se numără şi Jean Rousseau, una dintre companiile celebre pentru accesoriile din piele pe care le produce, precum portofele, curele de ceas şi chiar huse de telefon.

Ictyos nu mai lucrează acum doar cu piele de somon, precum o făcea la începuturi. Compania a trecut şi la piele de crap şi sturion, iar eforturile celor trei francezi sunt răsplătite, intrând într-un program de incubare de şase luni al LVMH, cea mai mare companie producătoare de bunuri de lux din lume.