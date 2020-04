Reţete de Paşte - Cozonac în două culori

Ingrediente pentru 1 cozonac * 2 h 45’ *dificultate mare

Pentru aluat: 600 g făină • 100 g unt • 100 g zahăr • 2 linguri ulei de floarea-soarelui • 4 gălbenuşuri • 300 ml lapte • 30 g drojdie proaspătă • coaja rasă de la 1 portocală netratată (bio) • 1 linguriţă esenţă de vanilie • 1 praf de sare • 1 lingură cu vârf cacao.

Pentru umplutură: 4 albuşuri • 1 praf de sare • 100 g zahăr pudră • 200 g nuci • 2 linguri cacao • 50 g fulgi de ciocolată • 1 ou, pentru uns.

Citeşte şi: Reţete de Paşte: salată în straturi

Preparare

Toarnă aproximativ 100 ml de lapte care a dat în clocot peste 50 g de făină şi amestecă energic. Separat, freacă drojdia cu o lingură de zahăr până când se lichefiază. Când aluatul opărit devine cald, adaugă drojdia lichefiată şi amestecă bine. Acoperă cu un prosop de bucătărie şi lasă la dospit o jumătate de oră.

Între timp, mixează gălbenuşurile cu sarea şi cu zahărul, adaugă coaja rasă de portocale, restul de lapte cald, o lingură de ulei, esenţa de vanilie şi jumătate din cantitatea de unt topit şi răcit. După ce aluatul opărit a crescut, adaugă-l peste amestecul de gălbenşuri şi omogenizează. Încorporează apoi făina şi frământă aluatul cel puţin 30 de minute. La final, adaugă restul de unt topit şi continuă să frămânţi până când obţii un aluat neted şi nelipicios.

Împarte aluatul în două părţi egale. În una dintre părţi adaugă cacaua şi o lingură de ulei, frământând până la omogenizare. Pune cele două bucăţi de aluat la crescut într-un loc cald, până când îşi dublează volumul. Între timp, prepară umplutura de nuci.

Bate albuşurile cu praful de sare până ce se fac spumă. Adaugă, treptat, zahărul pudră şi mixează în continuare până ce spuma devine tare şi lucioasă. Adaugă cacaua şi amestecă uşor. La final, încorporează nuca măcinată.

Încorporează şi fulgii de ciocolată în ambele tipuri de aluat, apoi întinde-le pe suprafaţa de lucru, sub forma unui dreptunghi. Pune umplutura de nuci pe toată suprafaţa şi rulează. Împleteşte cele două batoane obţinute şi pune-le într-o tavă de cozonac unsă cu unt. Lasă cozonacul să crească în tavă 30 de minute, apoi pune-l în cuptor, la 160 C (treapta 3), pentru o jumătate de oră. Pune o hârtie de copt peste el şi mai lasă-l 25-30 de minute la 180 C (treapta 4).