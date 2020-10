Cum se pune varza la murat şi ce trebuie să faci pentru a nu se înmuia

Folosită pentru gătirea sarmalelor ori pentru a pregăti salată, varza murată se poate pregăti cu uşurinţă, ţinând cont de câteva sfaturi simple, aşa cum scrie Click pentru femei Ingredientele de care ai nevoie sunt următoarele: 20-25 verze potrivite

1 lingură sare la 1 l apă

câteva boabe de porumb

1 gutuie

floare de mărar uscată

1 legătură hrean

Cum trebuie alese ingredientele

În primul rând, varza trebuie să fie bine coaptă, albă şi să aibă foi subţiri - căpăţânile trebuie să fie îndesate, iar frunzele cât mai sănătoase, neatacate în niciun caz de insecţie. Saramura se pregăteşte pe cântar, la fiecare 10 litri de apă se adaugă câte 500 g de sare grunjoasă, specială pentru murături. Fiecare varză se taie drept de la cotor, apoi se scobesc înauntru, adugându-se sarea. Este crucial ca acestea să fie aşezate în butoi doar cu cotorul în sus, aşa cum scrie Click Poftă Bună . După ce acestea sunt puse în butoi, se acoperă şi se lasă trei zile neatinse. Apoi, se toarnă apă proaspătă şi de pitroceşte o dată la 3 zile până când aceasta se acreşte.

Cum trebuie ales butoiul

Ideal, pentru desăvârşirea gustului, butoiul în care se pune varza la murat trebuie să fie din lemn de stejar. Butoiul se opăreşte şi se lasă o zi cu apă şi un kilogram de var nestins în el cu scopul de a fi curăţat de impurităţi. Ulterior, se spală din nou cu apă clocotită, iar pe fund se lasă un strat de sare şi alte mirodenii: cimbru, mărar, boabe de porumb şi câteva felii de gutui. După ce sunt puse verzele, pentru a rămâne scufundate, deasupra butoiului se pun teascuri şi o piatră.

De ce este importantă varza murată

Săracă în calorii şi bogată în vitamine şi minerale, varza murată are un conţinut mare de vitamina C, acoperind un sfert din necesarul zilnic al unui adult. Este important ca atunci când se doreşte prevenirea retenţiei apei în organism, varza murată să fie spălată sub un jet de apă rece pentru a fi îndepărtat excesul de sare. Dată fiind natura acestui preparat, nu este recomandat celor bolnavi de diabet, cu probleme cardiace şi mai ales celor uc probleme gastice.